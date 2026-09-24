‘Colombia Emprende’, el programa para apoyar a pymes en sus primeras exportaciones

DHL Express anunció el lanzamiento de ‘Colombia Emprende’, un programa dirigido a pymes, emprendedores y empresas unipersonales que buscan realizar sus primeras exportaciones o avanzar en sus procesos de internacionalización.

La iniciativa contempla asesoría especializada, capacitación y soluciones de envío ajustadas a las necesidades de las empresas. Actualmente, el 80 % de las compañías que realizan envíos internacionales mensuales con DHL Express desde Colombia son pymes, lo que equivale a alrededor de 2.500 empresas.

Sus envíos se dirigen principalmente a Estados Unidos, España, Chile, Perú y Venezuela. También llegan a Emiratos Árabes Unidos, Qatar y distintos países de Asia.

“Sabemos que detrás de cada pyme exportadora hay una historia, sueños, productos y una visión de crecimiento más allá de las fronteras. Con Colombia Emprende, queremos acompañar a las pequeñas y medianas empresas brindándoles las herramientas, el conocimiento y el respaldo que necesitan en sus primeras exportaciones o en procesos de internacionalización en marcha para que crezcan con confianza en los mercados internacionales”, afirmó Allan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia.

DHL Express lanza 'Colombia Emprende' para impulsar las exportaciones de pymes y emprendedores colombianos. Foto: DHL / API

Durante los primeros 90 días, cada pyme cuenta con el acompañamiento de un especialista en comercio internacional y un agente de servicio al cliente, quienes orientan el proceso, hacen seguimiento a los envíos y resuelven inquietudes.

El programa también incluye webinars, workshops y masterclasses sobre comercio internacional, logística, fundamentos aduaneros, comercio electrónico, ciberseguridad, tendencias globales y cambios regulatorios.

Para las empresas de comercio electrónico, DHL Express ofrece integraciones mediante APIs con plataformas y marketplaces. También dispone de opciones de embalaje y de la plataforma MyGTS, que permite consultar requisitos aduaneros, aranceles, impuestos y documentación según el producto y el país de destino.

El programa está dirigido a empresas de sectores como consumo masivo, café, cacao, moda, textiles, diseño, metalmecánica, automotor y farmacéutico, además de negocios de comercio electrónico y operaciones con necesidades logísticas especializadas.

Las empresas pueden acceder a Colombia Emprende mediante entidades públicas, gremios, universidades y otros aliados, o directamente con DHL Express a través de sus canales digitales, la línea de atención al cliente y sus más de 80 puntos de venta en Colombia.