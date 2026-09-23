Dux, del Grupo Nutresa, y Tennis se unen para convertir empaques de galletas en bonos de $15.000

Dux, del Grupo Nutresa, y Tennis se unieron para lanzar ‘PromoDux x Tennis’, una colaboración que permite convertir empaques participantes de galletas en bonos de $15.000 para compras de ropa y accesorios en tiendas físicas de la marca colombiana.

La promoción estará vigente en Colombia hasta el 18 de octubre de 2026. Durante este periodo, más de 7 millones de empaques Dux estarán premiados y cada empaque participante equivaldrá a $15.000 para redimir en tiendas físicas Tennis u outlets a nivel nacional.

Dux, una de las marcas de galletas de Nutresa, entra por primera vez al territorio de la moda y las tendencias de la mano de Tennis, marca colombiana que celebra 50 años de historia. La colaboración busca integrar ambas categorías a través de una experiencia dirigida a los consumidores.

“En Dux nos gusta sorprender y encontrar nuevas formas de ponerle toda la actitud a los momentos cotidianos. Esta vez quisimos llevar esa actitud a un territorio completamente diferente al de las galletas: la moda. Encontramos en Tennis un aliado con el que compartimos la capacidad de conectar con las personas desde lo cotidiano, pero desde universos muy distintos. Nos encanta que algo tan sencillo como abrir unas Dux pueda convertirse en la oportunidad de estrenar”, afirma Ana Milena Dorado, gerente de mercadeo de la compañía de Galletas Noel.

“Tennis está celebrando 50 años y este aniversario también nos invita a buscar nuevas maneras de encontrarnos con las personas. ‘PromoDux x Tennis’ nace justamente de ahí: de una colaboración inesperada, divertida y cercana que nos permite llevar nuestro mundo a nuevas audiencias. Nos gusta la idea de que una experiencia tan cotidiana como comer unas galletas pueda terminar conectando con algo tan personal como la manera en que cada persona construye su estilo”, señala Paola Toro, directora de mercadeo de Tennis.

Para participar, los consumidores deberán comprar un producto Dux identificado con la imagen de la promoción, llevar el empaque a una tienda física Tennis u outlet y redimir allí el beneficio. Cada persona podrá realizar una redención al día y los empaques no son acumulables en una misma transacción.

Con esta alianza, ambas marcas buscan generar más de 700.000 redenciones y crecer un 20 % en ventas.