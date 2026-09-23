Corona amplía la protección de su marca con reconocimiento de la SIC

En el marco de Expocamacol 2026, Corona anunció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró notoria la marca Corona para identificar pinturas, esmaltes, tintes y selladores, ampliando así su protección jurídica a una nueva categoría de productos.

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La decisión reconoce, según la compañía, el nivel de conocimiento y reconocimiento alcanzado por la marca entre consumidores y actores relacionados con el sector. Esta condición también supone una protección reforzada frente al registro o uso de signos que puedan generar confusión, asociación con Corona o un aprovechamiento indebido de su reputación.

La compañía señaló que esta declaratoria acompaña la evolución de su portafolio de pinturas y fortalece la protección de la marca en el mercado colombiano.

Adicionalmente, la SIC actualizó la declaratoria de notoriedad de Corona para productos como sanitarios, asientos sanitarios, lavamanos, accesorios para baños, pisos, revestimientos, baldosas, piezas decoradas de cerámica y accesorios cerámicos para baño.

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Con estas decisiones, Corona amplía las categorías cobijadas por la protección reforzada de su marca en Colombia.