Falabella

Falabella compra la participación de Corona en negocios clave del país

El grupo consolida su presencia en retail y servicios financieros.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
16 de enero de 2026, 4:28 p. m.
La transacción le permite a Falabella aumentar su participación en varios negocios en Colombia.
La transacción le permite a Falabella aumentar su participación en varios negocios en Colombia. Foto: Falabella

El Grupo Falabella dio un nuevo paso para consolidar su presencia en Colombia tras concretar la compra de la participación minoritaria que Organización Corona mantenía en varios de sus negocios conjuntos en el país, una operación que alcanzó un valor cercano a US$159 millones.

Con esta transacción, la compañía chilena aumenta su control en áreas clave como retail, servicios financieros y seguros, reafirmando su estrategia de largo plazo en uno de sus mercados más relevantes de la región.

La operación incluyó la adquisición del 35 % de Falabella Retail, el 31 % de Banco Falabella, el 35 % de Seguros Falabella y el 35 % de ABC de Servicios S.A.S.

Este es el criadero La Cumbre, uno de los principales negocios que dejó Yeison Jiménez: uno de sus caballos vale una millonada

El proceso se realizó luego de que Corona activara, en junio del año pasado, el mecanismo de Notificación de Salida Voluntaria, contemplado en los pactos de accionistas entre ambas compañías.

Cápsulas

Menos semanas para pensionarse: lo que deben saber las mujeres afiliadas a fondos privados

Cápsulas

Atentado contra infraestructura férrea del Cerrejón evidencia riesgos de seguridad para la industria

Cápsulas

La diversidad se convirtió en el nuevo motor del turismo colombiano

Cápsulas

NCS Brands, grupo textil colombiano, busca posicionarse en Centroamérica tras crecer 22,68 % en 2025

Cápsulas

Cinco decisiones ambientales marcarán el rumbo de Colombia en 2026

Macroeconomía

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Cápsulas

Marketing de influencia redefine su medición ante el aumento de la inversión en 2026

Consumo inteligente

¿Hay cambios en el porte del dinero en efectivo en 2026? Esto dicen las instituciones del país

Cápsulas

BBVA amplía su red de corresponsales y ahora contará con las cajas de 2.700 tiendas D1

Consumo inteligente

Fraudes con código QR se disparan en Colombia, revela informe de la Universidad de San Buenaventura

Desde Falabella señalaron que esta decisión responde a la confianza en el desempeño y el potencial de crecimiento del mercado colombiano.

Alejandro González, gerente general del grupo, destacó que la transacción refleja la importancia estratégica del país dentro de su operación regional y el compromiso con fortalecer la propuesta de valor para clientes, colaboradores y comunidades.

Pese al ajuste accionarial, Falabella y Corona seguirán siendo socios en Sodimac Colombia, negocio en el que mantendrán sus participaciones actuales: 51 % para Corona y 49 % para Falabella, sin cambios en la gestión ni en la operación.

¿Puede viajar como turista a EE. UU.? Lo que debe saber tras la suspensión de procesos de visa de inmigrante para 75 países

Ambas compañías continuarán trabajando de manera conjunta para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de esta unidad.

Con más de 37 millones de clientes en la región, presencia en siete países y un ecosistema que integra comercio, banca y servicios, Falabella consolida así su posicionamiento en Colombia, en un momento en el que el grupo busca fortalecer su modelo físico-digital y expandir su huella en América Latina

Más de Cápsulas

A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse.

Menos semanas para pensionarse: lo que deben saber las mujeres afiliadas a fondos privados

Los estudiantes beneficiados por el Programa “Haciendo Escuela” de Falabella pertenecen al colegio José Asunción Silva de Bogotá, institución que hace parte de dicho programa, y fueron seleccionados a través de una evaluación de habilidades y teniendo en cuenta que estuvieran interesados en aprender sobre el mundo de la programación.

Falabella compra la participación de Corona en negocios clave del país

.

Atentado contra infraestructura férrea del Cerrejón evidencia riesgos de seguridad para la industria

.

La diversidad se convirtió en el nuevo motor del turismo colombiano

NCS Brands, grupo textil colombiano

NCS Brands, grupo textil colombiano, busca posicionarse en Centroamérica tras crecer 22,68 % en 2025

Bomberos caminan por una carretera durante un incendio forestal en El Hoyo, Patagonia, Argentina. Jueves 8 de enero de 2026.

Cinco decisiones ambientales marcarán el rumbo de Colombia en 2026

.

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Crecimiento economía. Inversión

Marketing de influencia redefine su medición ante el aumento de la inversión en 2026

Liderar la comercialización de productos alimenticios es un acto de equilibrio constante entre lo urgente y lo importante, entre lo técnico y lo humano, entre la presión del mercado y la promesa de calidad.

Transporte de carga deberá cumplir nuevos requisitos de registro en el RNDC

Alquilar casa / arriendo

Arriendos y el IPC para 2026: “Cerca del 40 % de los hogares vive en alquiler”; así impacta en el canon

Noticias Destacadas