Falabella compra la participación de Corona en negocios clave del país

El Grupo Falabella dio un nuevo paso para consolidar su presencia en Colombia tras concretar la compra de la participación minoritaria que Organización Corona mantenía en varios de sus negocios conjuntos en el país, una operación que alcanzó un valor cercano a US$159 millones.

Con esta transacción, la compañía chilena aumenta su control en áreas clave como retail, servicios financieros y seguros, reafirmando su estrategia de largo plazo en uno de sus mercados más relevantes de la región.

La operación incluyó la adquisición del 35 % de Falabella Retail, el 31 % de Banco Falabella, el 35 % de Seguros Falabella y el 35 % de ABC de Servicios S.A.S.

El proceso se realizó luego de que Corona activara, en junio del año pasado, el mecanismo de Notificación de Salida Voluntaria, contemplado en los pactos de accionistas entre ambas compañías.

Desde Falabella señalaron que esta decisión responde a la confianza en el desempeño y el potencial de crecimiento del mercado colombiano.

Alejandro González, gerente general del grupo, destacó que la transacción refleja la importancia estratégica del país dentro de su operación regional y el compromiso con fortalecer la propuesta de valor para clientes, colaboradores y comunidades.

Pese al ajuste accionarial, Falabella y Corona seguirán siendo socios en Sodimac Colombia, negocio en el que mantendrán sus participaciones actuales: 51 % para Corona y 49 % para Falabella, sin cambios en la gestión ni en la operación.

Ambas compañías continuarán trabajando de manera conjunta para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de esta unidad.

Con más de 37 millones de clientes en la región, presencia en siete países y un ecosistema que integra comercio, banca y servicios, Falabella consolida así su posicionamiento en Colombia, en un momento en el que el grupo busca fortalecer su modelo físico-digital y expandir su huella en América Latina