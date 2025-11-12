Banco Falabella refuerza su apuesta tecnológica con inversiones por más de 2 billones de pesos en el país

Al cumplir 20 años de operaciones en Colombia, Banco Falabella presentó su nueva hoja de ruta enfocada en innovación y digitalización. La entidad, que actualmente ocupa la tercera posición en el país por número de tarjetas de crédito, busca fortalecer su presencia con estrategias que priorizan la experiencia del usuario y la expansión de sus productos digitales.

Durante el anuncio, la compañía resaltó que en los últimos cinco años ha invertido más de 2 billones de pesos en su operación local, alcanzando una cartera de crédito de 5,2 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 7% respecto al año anterior. Estos resultados se reflejan su adaptación a un entorno financiero competitivo.

Una de sus estrategias es la “app del banco”, que concentra más del 80 % de las interacciones y se ha convertido en el principal canal de relación con los usuarios. A través de esta plataforma, y el uso de inteligencia artificial, busca optimizar la atención y la oferta de productos.

Con una inversión superior a 2 billones de pesos en los últimos cinco años, Banco Falabella fortalece su posición en el mercado financiero colombiano. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En materia de innovación, el banco presentó Kairos, una plataforma tecnológica regional que le permite escalar de manera segura el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa. Esta infraestructura, busca fortalecer su modelo de crecimiento digital y garantizar experiencias más seguras y consistentes.

Habkando de novedades, también se encuentra el lanzamiento de un crédito de bajo monto, 100 % digital y de libre destino, con cupos de hasta $ 5,2 millones, así como mejoras en la Cuenta de Ahorros Costo $ 0, que incluirá beneficios adicionales como tasas de hasta 8,5 % efectivo anual y exoneraciones en la cuota de manejo de tarjetas CMR.

De cara a 2026, la entidad planea incorporar nuevos servicios como el envío de remesas y giros internacionales.