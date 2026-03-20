Economía circular y transición energética justa: así es como Drummond hace compatibles minería y sostenibilidad

En un contexto global en el que el consumo sostenible marca la agenda empresarial y pública, Drummond Ltd., una de las compañías mineras y portuarias más importantes del país, consolida una estrategia que integra acción climática, economía circular y transición energética como ejes de su visión a largo plazo en Colombia.

La compañía ha trazado una hoja de ruta hacia la carbono neutralidad al año 2050, orientada a reducir, gestionar y compensar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas tanto en sus operaciones como a lo largo de su cadena de valor. Este enfoque articula eficiencia operativa, innovación tecnológica, restauración ambiental y desarrollo social, con el propósito de aportar a la construcción de una economía de bajas emisiones sin perder de vista la seguridad energética y el crecimiento económico de la región y el país.

Uno de los pilares de esta estrategia es la incorporación progresiva de energías limpias. A través de la filial Drummond Energy, la compañía avanza en el desarrollo de proyectos de generación renovable, principalmente solar, que buscan complementar fuentes convencionales, suplir parte de las necesidades eléctricas de sus operaciones y, eventualmente, respaldar la demanda del sistema eléctrico colombiano. “Esta apuesta no solo contribuye a la reducción significativa de emisiones asociadas al consumo energético, sino que también fortalece la diversificación de la matriz eléctrica nacional”, explicaron desde Drummond.

Entendida como un proceso gradual, técnico y socialmente responsable, la transición energética se complementa con iniciativas de compensación y conservación ambiental. Programas de reforestación orientados a la captura de CO₂ y a la protección de la biodiversidad hacen parte de una visión que vincula sostenibilidad ambiental con desarrollo territorial.

“La compañía es consciente del rol que debe desempeñar frente al desafío global de la reducción de emisiones y la transición energética, por lo que trabaja en una estrategia que integra sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y una transición justa para las comunidades y los sectores productivos”, afirmó José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd.

Consumo responsable

Drummond también impulsa acciones concretas de economía circular. Un ejemplo destacado es la planta de procesamiento de llantas residuales ubicada en sus operaciones en el Cesar, operada por Duramos S.A.S, donde se recuperan el caucho y el acero de neumáticos de maquinaria pesada para reincorporarlos como materia prima en sectores civiles e industriales.

Planta de llantas residuales, operada por Duramos S.A.S. Foto: Drummond - API

En la planta, el material reciclado se transforma en insumos para pisos, canchas sintéticas, pistas deportivas y asfalto modificado, reduciendo la disposición final de residuos y extendiendo el ciclo de vida de los materiales.

A esta iniciativa se suma la Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos (ECA), diseñada para garantizar la gestión integral de los residuos aprovechables generados en la operación minera. En este espacio, materiales como plásticos, cartón y metales son clasificados, pesados y almacenados para su posterior entrega a gestores ambientales autorizados, quienes los reincorporan a distintas cadenas productivas. Este proceso permite optimizar el aprovechamiento, fortalecer la trazabilidad y asegurar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental.

Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos (ECA). Foto: Drummond - API

Estas acciones, además, se alinean con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 sobre Producción y Consumo Responsables, reafirmando la intención de la compañía de hacer compatible la actividad extractiva con la conservación del entorno natural y con modelos productivos más eficientes y sostenibles.

Así, en un escenario en el que el consumo sostenible deja de ser una tendencia para convertirse en una exigencia estructural, Drummond plantea una visión que combina transición energética, gestión responsable de residuos y desarrollo social. Su apuesta por la carbono neutralidad y la economía circular refleja una estrategia integral orientada a aportar al crecimiento del país, mientras avanza hacia un modelo energético y productivo más limpio, resiliente y alineado con los retos del futuro.

*Contenido elaborado con el apoyo de Drummond.