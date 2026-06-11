La campaña que pone a Colombia en el mapa turístico mundial: “Es un éxito en la atracción de visitantes”

‘Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza’, la campaña de promoción turística liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Fontur continúa sumando reconocimientos internacionales. Esta vez fue en el Festival de Cine de Nueva York, uno de los certámenes audiovisuales más importantes del mundo, en el que ganó como pieza de storytelling de clase mundial. Un logro que, en un camino lleno de reconocimientos, se une a su reciente nominación a los International Awards de Los Ángeles, California, en la categoría de Promoción País.

La estrategia se ha consolidado como una herramienta de narrativa poderosa, creativa e innovadora, fundamental para visibilizar la diversidad, la riqueza natural y la riqueza cultural de Colombia, además de exaltar algunos de los atractivos más destacados de su territorio. ¿La meta? Atraer la mirada de viajeros nacionales e internacionales.

Este reconocimiento, obtenido en Nueva York, se integra a otros importantes hitos internacionales alcanzados recientemente como el Premio India Catalina, en la categoría Mejor edición de no ficción, y el Gran Prix y el Oro a Mejor Producción Turística del Mundo en el Japan World’s Tourism Film Festival.

La ministra Diana Marcela Morales en la presentación de la campaña ‘Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza’. Foto: MinCIT - API

Su nominación a los International Awards de Los Ángeles, California, en la categoría de Promoción País, es una de las más prestigiosas: la distinción destaca las mejores estrategias de posicionamiento y promoción de destinos a nivel internacional. Desde la cartera explicaron que el reconocimiento “deja entrever la visión institucional que ha puesto el Gobierno de las Oportunidades en el turismo como punto clave para el desarrollo económico y posicionamiento global del país”.

Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que “los galardones obtenidos y los más de 360 millones de impactos generados por la campaña en los últimos seis meses demuestran no solo la excelencia creativa y estratégica de esta apuesta de promoción país, sino también su éxito en la atracción de visitantes, el aumento del gasto turístico y la visibilidad de Colombia en mercados estratégicos”.

‘Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza’, la campaña de promoción turística liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Fontur. Foto: MinCIT - API

El turismo se eleva

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, procesadas por la cartera, durante el primer trimestre de 2026 se observa la continuidad en la tendencia de los principales mercados emisores de visitantes no residentes hacia Colombia, con Estados Unidos manteniéndose como el principal país de origen, seguido de México, Perú, Ecuador y Chile.

Además, en marzo de 2026, los visitantes no residentes aumentaron 6,7 % frente al mismo mes de 2025, mientras que el segmento de cruceros registró un incremento del 41,2 %.

En relación al tráfico aéreo de vuelos regulares nacionales e internacionales, en febrero aumentó 9,4 % frente al mismo mes de 2025. “El crecimiento internacional (12,3 %) fue superior al nacional (7,3 %), lo que muestra una mejoría relevante en la conectividad externa del país”, señalaron desde la cartera.

Diana Marcela Moreno, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Foto: MinCIT - API

Y agregaron que los resultados “consolidan el turismo como uno de los más importantes motores estratégicos hacia el desarrollo económico, la generación de empleo y el posicionamiento de Colombia en el mapa internacional”.

Así, con la campaña ‘Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza’, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo continuará promocionando la autenticidad de los territorios y posicionando el país como un destino competitivo y con capacidades para conquistar nuevas audiencias y generar más confianza.

Si le interesa ver el video de la campaña, puede visitar el siguiente enlace.

*Contenido elaborado con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.