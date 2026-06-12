Las competencias que están transformando las empresas familiares

Hablar del papel de la mujer en la empresa familiar no debería limitarse únicamente a la discusión sobre participación o equidad. El verdadero valor de su presencia está en los aportes concretos que muchas mujeres han hecho históricamente a la sostenibilidad, la continuidad y la armonía de los negocios familiares.

Las empresas familiares tienen dinámicas particulares porque en ellas conviven tres dimensiones al mismo tiempo: la familia, la propiedad y la empresa. En ese entorno, las habilidades humanas adquieren un valor fundamental y es precisamente allí donde muchas mujeres han demostrado fortalezas diferenciales.

La sucesión también tiene rostro de mujer

A través de distintos roles como fundadoras, hijas, esposas, hermanas, madres o accionistas, las mujeres han desarrollado capacidades de conciliación, escucha y construcción de consensos que hoy son esenciales para el liderazgo empresarial. Su tendencia a comprender las necesidades de los demás y buscar equilibrio entre las relaciones familiares y empresariales les permite aportar estabilidad en momentos de tensión o transformación.

Actualmente, las competencias directivas más valoradas por las organizaciones están profundamente relacionadas con habilidades humanas: liderazgo basado en valores, orientación al cliente, trabajo en equipo, capacidad de adaptación y resolución de conflictos. Son competencias que muchas mujeres fortalecen de manera natural tanto en el ámbito profesional como en su experiencia familiar.

La orientación al cliente, por ejemplo, exige comprender necesidades, escuchar y generar confianza. El liderazgo basado en valores requiere coherencia y capacidad de inspirar mediante el ejemplo. El trabajo en equipo implica sensibilidad para dirigir personas y construir relaciones de confianza. Todas estas competencias resultan determinantes dentro de las empresas familiares, donde las decisiones no solo tienen impacto económico sino también emocional y generacional.

El aporte femenino también se refleja en la manera de abordar los procesos de sucesión. En muchos casos, las mujeres facilitan conversaciones difíciles, ayudan a reducir tensiones familiares y promueven decisiones más orientadas a la continuidad del negocio que al reconocimiento individual.

Además, cuando las mujeres participan activamente en escenarios de gobierno corporativo, suelen impulsar dinámicas más colaborativas y equilibradas. Distintos estudios han mostrado que las empresas familiares lideradas por mujeres tienden a promover juntas directivas más diversas y espacios de decisión con mayores niveles de confianza y participación.

Otro escenario fundamental es el Consejo de Familia. Este órgano puede convertirse en un espacio clave para fortalecer el liderazgo femenino y construir acuerdos que permitan conciliar desarrollo profesional y vida familiar. Desde allí es posible impulsar procesos de formación, promover políticas familiarmente responsables y generar estructuras más flexibles y sostenibles para las nuevas generaciones.

Sin embargo, lograr avances reales requiere apoyo de la alta dirección, de los propietarios y de todos los miembros de la organización. El liderazgo femenino no puede seguir viéndose como un asunto secundario o exclusivamente simbólico. Su aporte tiene efectos directos en la sostenibilidad empresarial y en la capacidad de las empresas familiares para mantenerse vigentes en el tiempo.

Definitivamente, los tiempos han cambiado. Las mujeres ya no son únicamente las guardianas de la armonía familiar. Hoy también lideran, transforman, negocian, construyen estrategia y participan activamente en la continuidad de las empresas familiares.

Reconocer ese aporte no es un acto de concesión. Es entender que gran parte de la sostenibilidad de muchas empresas familiares también se ha construido gracias a un liderazgo femenino que durante años permaneció silencioso, pero que hoy resulta imposible ignorar.

María Piedad López Vergara, profesora y Secretaria General INALDE, Universidad de La Sabana