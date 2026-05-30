La sucesión también tiene rostro de mujer

Las mujeres siempre han tenido un rol importante en las empresas familiares, aunque pocas veces haya sido visible. Durante años estuvieron detrás de las decisiones, administrando silenciosamente las finanzas del hogar o sosteniendo la estabilidad emocional de la familia y del negocio. Sin embargo, rara vez fueron consideradas como posibles líderes o sucesoras.

Tradicionalmente, la sucesión empresarial estuvo reservada para los hombres. Durante décadas se asumió, casi de manera automática, que serían los hijos quienes continuarían el legado familiar. Mientras tanto, muchas mujeres crecían dentro de la empresa familiar observando, aprendiendo y aportando, pero sin ser vistas como candidatas naturales para dirigirla.

Hoy esa realidad empieza a transformarse. Cada vez encontramos mujeres más preparadas académica y profesionalmente para asumir posiciones de liderazgo dentro de las empresas familiares. Más allá de los vínculos familiares, son mujeres con capacidades, visión estratégica y experiencia para tomar decisiones de alto impacto.

Las cifras muestran que el cambio ya comenzó. Algunos estudios realizados en Estados Unidos señalaban que apenas el 2 % de las hijas tenían posibilidades reales de convertirse en sucesoras de sus padres. Sin embargo, la participación femenina en cargos directivos dentro de empresas familiares continúa creciendo y todo indica que seguirá haciéndolo en los próximos años.

Aun así, el camino no ha sido sencillo. Entrar a suceder a un fundador representa un reto enorme para cualquier persona, pero para una mujer suele implicar una exigencia adicional: demostrar constantemente que sí tiene las capacidades para liderar. Muchas veces no basta con estar preparada, también debe vencer prejuicios históricos y cuestionamientos que difícilmente enfrentan los hombres.

Existe todavía la idea equivocada de que el liderazgo femenino está condicionado por las responsabilidades familiares o personales. En muchos casos, cuando una mujer decide trabajar en la empresa familiar, se interpreta que busca comodidad o flexibilidad antes que crecimiento profesional. Esa percepción desconoce la enorme capacidad que tienen muchas mujeres para gestionar simultáneamente distintos ámbitos de su vida sin renunciar a la excelencia profesional.

Precisamente, uno de los mayores desafíos para las mujeres de hoy sigue siendo encontrar equilibrio entre el desarrollo profesional, la vida familiar y su proyecto personal. La empresa familiar puede convertirse en un espacio que facilite esa conciliación, siempre y cuando exista una cultura organizacional que comprenda las nuevas dinámicas laborales y familiares.

Por eso es fundamental promover políticas verdaderamente responsables con la familia, que permitan construir estructuras más flexibles y sostenibles. La flexibilidad no significa falta de compromiso. Por el contrario, muchas veces se traduce en mayor eficiencia, capacidad de organización y claridad en las prioridades.

Otro aspecto clave es la construcción de un plan de carrera claro dentro de la empresa familiar. Aunque muchas mujeres encuentran una motivación especial en preservar la armonía y la continuidad del legado familiar, eso no significa que deban dejar de lado sus aspiraciones profesionales. Tener claridad sobre el aporte que pueden hacer, desde qué rol quieren hacerlo y hasta dónde desean llegar es esencial para evitar la autolimitación que históricamente ha acompañado a muchas mujeres en escenarios de liderazgo.

Los tiempos han cambiado y también lo ha hecho la manera de entender el liderazgo dentro de las empresas familiares. Hoy las mujeres no solo participan más, también son protagonistas en procesos de sucesión, toma de decisiones y transformación empresarial.

Muchas han crecido viendo el esfuerzo con el que sus padres o madres construyeron la empresa familiar. Conocen su historia, entienden sus desafíos y comparten el compromiso de preservarla. Por eso, más que abrirles espacio, el verdadero reto consiste en reconocer plenamente un liderazgo que durante años estuvo presente, aunque pocas veces fuera nombrado.

María Piedad López Vergara, profesora y Secretaria General INALDE, Universidad de La Sabana