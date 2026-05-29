Los sueños también empiezan cuando una mujer decide creer en sí misma

Durante mucho tiempo, algunas mujeres encontramos mayor responsabilidad y amor en el hogar. Ser ama de casa ha sido, por generaciones, una labor silenciosa pero muy valiosa: cuidar, organizar, sostener y construir familia. Sin embargo, llega un momento en el que algo dentro de nosotras empieza a despertar una pregunta poderosa: ¿Qué será de mis propios sueños?

Salir de la zona de confort nunca es fácil. Da miedo cambiar la rutina, volver a creer en nosotras, atrevernos a aprender algo nuevo o pensar que aún estamos a tiempo de empezar. Muchas veces enfrentamos dudas, inseguridades y el reto de equilibrar nuestros roles. Pero también descubrimos algo extraordinario: toda esa experiencia que adquirimos cuidando, resolviendo y liderando en casa también nos preparó para liderar fuera de ella.

Emprender después de años dedicados al hogar es mucho más que tomar la decisión de iniciar un negocio. Es, en muchos casos, un proceso de redescubrimiento personal. Después de haber entregado tanto tiempo, energía y amor al cuidado de otros, dar el paso hacia un sueño propio implica volver a reconocer lo que aún vive dentro de una misma y atreverse a pensar que todavía hay metas por cumplir.

No siempre es una decisión sencilla. Muchas mujeres cargan con el peso de creer que ya pasó su momento, que empezar de nuevo es demasiado difícil o que sus capacidades quedaron limitadas al espacio del hogar. Aparecen preguntas inevitables: “¿Seré capaz? ¿Estoy preparada? ¿Podré equilibrarlo todo?”. Y junto con esas dudas, también aparece el miedo al juicio o al fracaso.

Sin embargo, es precisamente en ese punto donde comienza una transformación. Porque al emprender, muchas descubren que nunca dejaron de desarrollar habilidades esenciales: administrar recursos, resolver problemas, organizar, liderar, negociar, adaptarse y sostener procesos complejos día tras día. Todo aquello que parecía invisible dentro del hogar se convierte, de pronto, en una fortaleza invaluable para construir empresa y liderar proyectos.

Hoy vemos cómo miles de mujeres están transformando ese miedo en impulso. Mujeres que decidieron emprender, crear empresa, generar empleo y aportar al crecimiento de sus comunidades. Desde pequeños negocios hasta grandes proyectos, están demostrando que el liderazgo femenino no solo fortalece hogares, sino que impulsa el desarrollo de regiones enteras.

En la región Atlántico, por ejemplo, el liderazgo de la mujer se siente cada vez con más fuerza. Mujeres valientes que están innovando, conectando comunidades y abriendo caminos para otras. Entonces, se entiende que cada emprendimiento liderado por una mujer es también una puerta que se abre para nuevas oportunidades, para más independencia y para una sociedad más equitativa.

Emprender no significa dejar atrás quiénes somos. Significa ampliar nuestra capacidad de soñar. Significa entender que ser madre, esposa o ama de casa nunca fue un límite, sino una escuela de liderazgo, resiliencia y amor que hoy se transforma en motor de cambio. Porque cuando una mujer decide luchar por sus sueños, no solo cambia su vida. Inspira a otras, fortalece su comunidad y ayuda a construir un mejor país desde su propia región.

Laura Alejandra Arrieta, empresaria y cofundadora de Mujeres Transformando Mujeres (MTM)