SENA busca colombianos que quieran abrir su propio negocio: les darán hasta 70 millones de pesos

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una de las instituciones educativas más importantes del país. Se encuentra adscrita al Ministerio del Trabajo y ofrece formación técnica y tecnológica gratuita. Su objetivo es impulsar el desarrollo económico y social del país mediante la capacitación laboral, la innovación y el emprendimiento, conectando la formación con las necesidades reales de las empresas.

La entidad también apoya el emprendimiento para generar empleo, fomentar la innovación y aumentar la productividad del país mediante distintas campañas que realizan.

El SENA lanza nuevas convocatorias de Fondo Emprender con millonaria inversión para impulsar negocios en todo el país. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Recientemente, la entidad anunció una nueva propuesta para reactivar la economía nacional a través del denominado Fondo emprender. En este plan se pusieron en marcha cerca de 12 convocatorias nacionales que suman una inversión total superior a los $282.000 millones de pesos.

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La anunciada se enfoca en la economía campesina, que ofrece recursos con un capital semilla que supera los 70 millones de pesos por proyecto. Para propuestas individuales, el apoyo económico alcanzará hasta los 42 salarios mínimos que son exactamente $73.538.010 en 2026.

Para aplicar a esta propuesta se priorizarán sectores que impulsen el desarrollo rural y social.

Emprendedores podrán acceder a capital semilla de hasta $73 millones en convocatoria enfocada en la economía campesina. Foto: Sena Regional Cauca

Entre estos se encuentra el agropecuario y agroindustria, que fomenta la transformación del campo; el de turismo y artesanías, que fortalece la identidad cultural y el aprovechamiento sostenible; el de medio ambiente, con proyectos de economía circular y sostenibilidad. Y finalmente el de servicios de comercialización, con iniciativas que faciliten la llegada de productos locales a mercados mayores.

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Para acceder a los recursos, tenga en cuenta que los emprendedores deben cumplir con una ruta técnica diseñada para garantizar la viabilidad de sus negocios. El primer paso que debe hacer es el registro de la plataforma oficial www.fondoemprender.com.

Con asesoría técnica y apoyo económico, el SENA busca fortalecer proyectos productivos y dinamizar la economía nacional. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luego de ello, los aspirantes deberán completar la ruta emprendedora, a través de asesoría técnica personalizada para la formulación de un plan de negocio que sea robusto.