Sena amplía plazo de inscripción para acceder a más de 50.000 cupos de programas de formación

Hasta este jueves 11 de junio se amplió el plazo de inscripción para la tercera convocatoria de formación presencial y a distancia del Sena, que ofrece más de 50.000 cupos en programas orientados a atender las necesidades del sector productivo y al desarrollo de talento humano en todo el país.

La oferta está dirigida a colombianos residentes en el país y a ciudadanos extranjeros con situación migratoria definida, quienes podrán postularse a programas de formación en cinco niveles: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica.

La oferta está dirigida a colombianos residentes en el país y ciudadanos extranjeros con situación migratoria definida. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Los programas de nivel operario están enfocados en el dominio práctico de actividades específicas que requieren habilidades operativas y técnicas. Entre la oferta disponible se destacan Cuidado Estético de Manos y Pies y Operación de Excavadora y Retrocargadora.

Por su parte, los programas de nivel auxiliar permiten desarrollar competencias de apoyo en procesos productivos y de servicios. Dentro de esta convocatoria sobresalen opciones como Promotor de Salud, Promoción de Productos y Alistamiento de Cargas.

En el nivel técnico, los aprendices adquieren conocimientos teóricos y prácticos para desempeñarse en ocupaciones con alta demanda laboral.

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La oferta incluye programas como cocina, recursos humanos y programación de software, áreas estratégicas para el fortalecimiento del talento humano y la transformación digital.

Los programas tecnólogos están orientados a la formación de talento con capacidades para liderar procesos, gestionar proyectos y aportar soluciones innovadoras en las organizaciones. Entre los programas disponibles se encuentran Desarrollo de Procesos de Mercadeo, Guianza Turística y Gestión Empresarial.

Asimismo, la convocatoria contempla programas de profundización técnica, dirigidos a personas que buscan actualizar o fortalecer competencias específicas en su campo de desempeño laboral.

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¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma betowa.sena.edu.co, en la sección de formación presencial y a distancia. Los interesados deben registrarse previamente y consultar los requisitos específicos de cada programa antes de completar el proceso.

Consulte los requisitos académicos en betowa.sena.edu.co.

“La convocatoria está abierta para la comunidad en general, incluyendo población campesina, personas con discapacidad, comunidades indígenas, comunidades NARP, población LGBTIQ+ y mujeres, promoviendo el acceso equitativo a oportunidades de formación y cualificación para el trabajo”, subrayó el Sena.

Es importante tener en cuenta que toda su oferta académica es 100 % gratuita y no exige puntaje en las pruebas de Estado (Icfes), lo que democratiza el acceso a la educación superior.