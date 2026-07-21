SENA abre III Convocatoria de Formación Virtual en programas como software, animación, comercio y moda: así puede acceder

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió las inscripciones para la III Convocatoria Virtual de Formación Titulada, que ofrece más de 27.000 cupos gratuitos en cerca de 45 programas técnicos y tecnólogos. Los interesados podrán registrarse hasta el 24 de julio a través de la plataforma oficial de la entidad.

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La convocatoria está dirigida a colombianos dentro y fuera del país, así como a extranjeros con situación migratoria regular. También busca ampliar el acceso a la formación de población campesina, personas con discapacidad, comunidades NARP, pueblos indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres.

La oferta incluye programas en áreas con alta demanda laboral, como desarrollo de software, transformación digital, logística, gestión empresarial, finanzas, comercio, confección e industrias creativas. Entre los tecnólogos destacan Análisis y Desarrollo de Software, Desarrollo Multimedia y Web, Gestión Contable y Coordinación de Procesos Logísticos, mientras que en el nivel técnico se ofrecen programas como Programación de Software, Asesoría Comercial, Operaciones de Comercio Exterior y Atención Integral al Cliente.

Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del SENA, señaló que la modalidad virtual permite que más personas fortalezcan sus competencias desde cualquier lugar, facilitando el acceso a oportunidades de crecimiento profesional y empleo.

La entidad recordó que una de las principales ventajas de esta modalidad es la flexibilidad, ya que los aprendices pueden organizar sus horarios y avanzar en los contenidos desde cualquier sitio con acceso a internet, respetando el calendario académico.

Para acceder a un programa técnico se requiere tener mínimo 14 años. En el caso de los tecnólogos, es necesario haber culminado el bachillerato y contar con los resultados de las pruebas Saber 11.

El SENA reiteró que las inscripciones y la formación son completamente gratuitas y que no se necesitan intermediarios. Las pruebas web se realizarán el 28 y 29 de julio, los resultados se conocerán el 10 de agosto, las matrículas serán entre el 9 y el 18 de septiembre y las clases iniciarán el 21 de septiembre de 2026.