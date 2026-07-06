Paloma Valencia advierte que el Gobierno Petro buscaría dejar “amarrados” 129 cargos clave en el SENA antes de la llegada de De La Espriella

La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia lanzó una alerta sobre el proceso de selección que adelanta el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para proveer 129 cargos de directores regionales y subdirectores de centro, al considerar que podría afectar la transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
#Atención | A pocas semanas de terminar el gobierno Petro, la dirección del SENA acelera el proceso para proveer 129 cargos de Directores Regionales y Subdirectores de Centro.— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 6, 2026
Lo más grave es que, a última hora, reactiva la etapa de entrevistas, una evaluación subjetiva que… pic.twitter.com/a8QY2nf0tS
Según la congresista, a pocas semanas de finalizar la administración del presidente Gustavo Petro, la dirección de la entidad reactivó la etapa de entrevistas dentro del concurso de méritos, una fase que representa el 15 por ciento de la calificación total y que, a su juicio, introduce un componente subjetivo en la evaluación de los aspirantes.
Valencia sostuvo que la decisión de retomar esta etapa después de que el país eligiera un nuevo gobierno genera inquietudes sobre la transparencia del proceso y advirtió que podría buscar dejar definidos cargos estratégicos antes del cambio de administración.
“Todo indica que quieren dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder. Es una maniobra que compromete la transparencia, genera un desgaste administrativo y financiero innecesario y dificulta la transición del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella”, escribió Valencia.
Ante este panorama, la senadora pidió a la Procuraduría General de la Nación ejercer control preventivo inmediato sobre el concurso, recordando que el proceso había sido suspendido anteriormente por presuntas irregularidades.
Asimismo, solicitó a la Dirección General del SENA congelar de manera inmediata las convocatorias mientras se desarrolla la transición gubernamental y exhortó al equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a preparar las acciones administrativas que considere necesarias para evitar que un proceso cuestionado condicione la dirección de la entidad.
“La institucionalidad no puede utilizarse para dejar cuotas de última hora. La transición debe respetar la voluntad de los colombianos y proteger la transparencia en el manejo del Estado”, concluyó la excandidata presidencial.