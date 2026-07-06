Petro se va de frente contra el plan de seguridad urbana de Abelardo De La Espriella y advierte estallido social: “Puro fascismo criollo”

El presidente Gustavo Petro respondió a la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de crear bloques de seguridad urbanos para combatir la delincuencia en las principales ciudades del país.

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El mandatario cuestionó la iniciativa, la calificó de “anacrónica” y defendió que la lucha contra el crimen debe centrarse en la inteligencia policial y la inclusión social.

A través de un extenso pronunciamiento, como es habitual, en su cuenta de X; Petro aseguró que, con excepción de Barranquilla, las principales ciudades del país han mejorado sus indicadores de seguridad durante su gobierno.

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Abelardo De La Espriella es el presidente electo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según afirmó, se redujeron delitos como el feminicidio, el hurto de celulares, el robo a residencias y comercios, así como el secuestro. También sostuvo que la tasa de homicidios ha disminuido en la mayoría de las grandes capitales.

El mandatario argumentó que los actuales niveles de violencia en Colombia obedecen principalmente a las disputas entre grupos armados ligados al narcotráfico por el control de economías ilícitas, especialmente en zonas rurales.

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El presidente, Gustavo Petro, el primero de julio de 2026, en Roma (Italia) Foto: Juan Cano - Presidencia de la República

Frente a la propuesta del gobierno entrante, Petro sostuvo que los denominados bloques de seguridad o de búsqueda no constituyen una respuesta efectiva y afirmó que la prioridad debe ser fortalecer la inteligencia para identificar y capturar a los integrantes de las estructuras criminales, además de promover procesos de diálogo para desactivar las bandas.

“Abelardo quiere hacer unos ICE para enfrentar la juventud en los barrios populares de las grandes ciudades; eso no traerá sino más violencia y muerte. En vez del diálogo con la juventud, Abelardo con el apoyo del Estado. Piensa en blandir el bate de golpear cabezas del concejal Gury. Puro fascismo criollo ignorante”, escribió Petro.

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Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, y los retos de seguridad en las regiones. Foto: Archivo SEMANA.

El jefe de Estado también insistió en que la prevención del delito pasa por ampliar las oportunidades para los jóvenes mediante el acceso a la educación superior y al empleo.

En ese contexto, defendió la creación de 400.000 nuevos cupos gratuitos en universidades públicas y propuso impulsar cooperativas juveniles de trabajo con apoyo del SENA.

Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que no fue recibido por autoridades del gobierno italiano a su llegada a Roma Foto: Redes sociales Gustavo Petro

Además, lanzó fuertes críticas contra la estrategia anunciada por De la Espriella, al advertir que una política basada en la confrontación en los barrios populares podría generar un nuevo estallido social y aumentar los niveles de violencia, en lugar de reducirlos.