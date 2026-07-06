Abelardo De La Espriella nombró al general (r) Jorge Mora como MinDefensa: su tarea será titánica tras los diálogos de paz de Petro

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó este lunes, 6 de julio, el nombre de su ministro de Defensa: se trata del mayor general (r) Jorge Mora López.

“Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. El mayor general Jorge Eduardo Mora López representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”, escribió el Tigre De La Espriella en las redes sociales donde hizo el anuncio.

“¡Gloria al soldado! En la Patria Milagro, el honor vuelve a ocupar el lugar que merece", remató.

El alto oficial fue Comandante de la Octava División del Ejército, Comandante de la División de Fuerzas Especiales, director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, Comandante de la Brigada Especial contra el Narcotráfico, entre otros cargos.

Su retiro fue en el 2022 por decisión del presidente Gustavo Petro.

SEMANA dialogó con el general Jorge Mora y dijo que su nombramiento puede traducirse como “un homenaje y reconocimiento a los héroes de la patria, no al general Mora. El presidente, Abelardo De La Espriella, desde que inició su campaña, ha estado siempre manifestando el respaldo total y el apoyo que él le va a dar a los miembros de la fuerza pública y sobre todo a los veteranos, reservas y reservistas de la patria, que desde el primer día estuvieron y creyeron en él”.

Y añadió: “Creo que en la historia política de Colombia ningún candidato a presidencial le había dado tanto respaldo y apoyo recíproco de parte de ellos a un candidato. De allí toda la simbología del presidente estaba encaminada a reivindicar el honor, la memoria y el homenaje a los héroes de la patria. Finalmente, son ellos los que le permiten al país sostenerse en pie. Creo que esa es la principal y más importante mensaje que les quiero enviar a los colombianos, que esto es un voto de confianza, pero sobre todo un homenaje que hace nuestro presidente electo a los héroes de la patria”.

En desarrollo...