Mensaje de Petro desató dura respuesta de Fico Gutiérrez: “Estás loco de remate”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió en las últimas horas a la defensora del Pueblo, Iris Marín, que investigue la participación de funcionarios de esa entidad en una actividad realizada el sábado 4 de junio, durante la cual se pintó un mural en la intersección de la avenida Ferrocarril con San Juan.

De acuerdo con la administración de Gutiérrez, dicha intervención constituyó un acto de vandalismo.

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“Con preocupación le solicito se inicien las investigaciones sobre lo ocurrido el pasado sábado 4 de julio de 2026 en vía pública, avenida ferrocarril con San Juan de nuestra ciudad, toda vez que, a través de denuncias ciudadanas, se constató que un grupo de personas intervino sin autorización alguna, ni permiso previo por parte del Distrito Especial de Medellín, un puente vial de la ciudad para pintar un mural”, señaló un comunicado emitido por la Alcaldía, dirigido a Marín.

Y agregó la Alcaldía de Medellín: “Este hecho, que por sí solo constituye una infracción flagrante a las normas de convivencia ciudadana, pues se desconocieron todos los preceptos legales para proceder con la intervención del espacio público, que es de todos los ciudadanos, y que, en este caso, adquirió una dimensión inaceptable al registrarse la presencia activa, acompañamiento y la abierta supervisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo que portaban las prendas y emblemas oficiales de la institución”.

En medio de esa actividad en la capital de Antioquia también se distribuyeron panfletos alusivos al aniversario 50 del ‘Cartel de Argel’, grupo investigado como terrorista a nivel internacional.

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Luego de la solicitud de Gutiérrez a la defensora del Pueblo, el presidente Gustavo Petro lo cuestionó a través de un mensaje en X.

“Alcalde del fascio de Medellín, pintar arte no es vandalismo. Vándalos son los que tapan el arte con pintura gris y censuran libros. Explíqueme, alcalde, ¿por qué empresas públicas cotizaban dinero en un fondo donde también cotizaban las mafias ilegales del oro fuera de Colombia para lanzar en redes campañas de desprestigio contra Quintero, contra Cepeda y contra mí? ¿Quién le dijo que el dinero público es para las campañas abelardistas y para destruir derechos humanos?”, le dijo Petro al alcalde de Medellín.

Sin embargo, Gutiérrez no guardó silencio y le respondió a Petro, a quien le dijo que estaba “loco de remate”.

“Petro, estás loco de remate. Hay algo que no podrás detener con más mentiras, discursos ni trinos: el tiempo. Te quedan 31 días y 15 horas. Cada minuto que pasa se acerca más el 7 de agosto de 2026. Nosotros no somos como ustedes.

“¿Recuerdas lo que hiciste con Guanumen en mi contra en la campaña hace 4 años? ¿Te suena esto?: correr la línea ética”. Eso sos vos. Pronto cesará la horrible noche”, fue la respuesta de Gutiérrez al jefe de Estado.