Federico Gutiérrez pidió investigar a funcionarios de la Defensoría por presuntamente respaldar un acto ilegal en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó formalmente a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, abrir una investigación disciplinaria contra funcionarios de esa entidad que, según afirmó, participaron y respaldaron un acto “abiertamente ilegal” ocurrido el pasado 4 de julio en un puente de la ciudad.

Gustavo Petro habla de acciones judiciales que buscan la “nulidad” de las elecciones que ganó Abelardo De La Espriella

A través de una carta abierta publicada en sus redes sociales, el mandatario explicó que la petición se relaciona con una intervención realizada en un puente de la avenida Ferrocarril con San Juan, donde, de acuerdo con la Alcaldía, un grupo de personas pintó un mural sin la autorización correspondiente.

“Solicitud de investigación a funcionarios de su entidad que participaron de una actividad ilegal y además por fuera de sus competencias, ayer en la ciudad de Medellín”, escribió Gutiérrez al dar a conocer el documento.

En la comunicación dirigida a la Defensoría del Pueblo, el alcalde sostiene que existen denuncias ciudadanas y registros audiovisuales que evidenciarían la presencia activa de funcionarios de esa entidad durante la intervención.

“Se registró la presencia activa, acompañamiento y la abierta supervisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo que portaban las prendas y emblemas oficiales de la institución”, señala la carta.

Gutiérrez manifestó que le preocupa que servidores públicos del Ministerio Público, cuya función es velar por los derechos humanos y la legalidad, hayan participado, según él, en una actividad que no cumplía con los requisitos establecidos para el uso del espacio público.

“Es imprescindible ver cómo un servidor público de un órgano que pertenece al Ministerio Público (…) termine actuando respaldando un acto que no cumple con la normatividad”, afirmó.

En el documento también asegura que lo ocurrido no fue un hecho aislado ni una expresión artística espontánea. Según indicó, mientras se realizaba el mural, también fueron distribuidos panfletos alusivos al aniversario número 50 de la denominada “Carta de Argel”, lo que, a juicio de la administración distrital, cambia el contexto de la actividad.

Además, sostiene que el contenido del mural y de los volantes “no son una expresión artística o cultural”, sino que constituyen una exaltación de un movimiento que, según recordó, ha sido investigado internacionalmente por presuntos actos de terrorismo.

Alcaldes reaccionan al anuncio de Abelardo De La Espriella de la implementación de la “más grande operación de seguridad urbana en Colombia”

El alcalde reiteró que Medellín respeta las expresiones artísticas y los murales urbanos, siempre que se realicen dentro del marco legal y cuenten con las autorizaciones correspondientes.

“En Medellín cuidamos y protegemos los espacios comunes que pertenecen a todos los ciudadanos. Aquí no hay cabida para la ilegalidad”, indicó.

Por esa razón, explicó que el Distrito intervino el lugar con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana para recuperar el espacio público y restablecer la infraestructura.

Finalmente, Federico Gutiérrez pidió a la defensora del Pueblo iniciar las investigaciones disciplinarias correspondientes y reiteró su disposición para trabajar de manera articulada con la entidad, aunque insistió en la necesidad de esclarecer la actuación de los funcionarios que participaron en los hechos denunciados.