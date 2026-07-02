El plan de Gustavo Petro una vez deje el poder, según Federico Gutiérrez

El próximo 7 de agosto, Abelardo De La Espriella asumirá las riendas del país desde la Casa de Nariño. Ese mismo día, Gustavo Petro dejará de ser el presidente de Colombia.

Por eso, desde ya, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, vaticinó en El Debate de SEMANA cuál sería el plan de Petro tras dejar el poder que le otorgaba ser jefe de Estado.

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“Yo estoy seguro de que Petro va a ser más feliz como expresidente que como presidente, porque él realmente no sabe ejecutar. Él sabe es hacer oposición, él se dedica es al discurso de odio. Todo lo que dijeron que iban a hacer, no hicieron nada, solo hicieron daño; acabaron el sistema de salud, le entregaron el país a las Farc, al ELN, al Clan del Golfo”, dijo Gutiérrez en El Debate de SEMANA.

De tal modo, el alcalde de Medellín expresó que Petro, después del 7 de agosto, se dedicará a hacer oposición a De La Espriella “y a tratar de incendiar el país”.

Asimismo, destacó: “Y grábese esto. Y esto puede ser premonitorio, pero uno, conociéndolo, cómo actúa y cómo empieza a dar esos pasos, él nunca va a abandonar la idea de la Asamblea Nacional Constituyente y una de sus armas va a ser incendiar el país. Ya tratan de hacer el primer llamado, diciendo que van a hacer un llamado a la desobediencia civil y a sus bases. Dicen que es pacífico, pero sabiendo que van a generar violencia, como lo hicieron en su momento”.

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Gutiérrez también manifestó que, si al final Petro logra “incendiar el país”, se autoproclamará como un “salvador diciendo que él es el extintor de esa llama social y que lo que hay que hacer es un acuerdo nacional, de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es a lo que quieren llevar a Colombia”.

En ese sentido, Gutiérrez afirmó en El Debate que todo hace parte de un plan que, según él, ya tienen armado.

“Y vuelvo y digo: esta gente, en vez de estar ahora haciendo oposición, va a tener que responder por todos los delitos que cometieron. Este Gobierno Petro fue criminal de principio a fin y va a tener que responder por cosas muy graves ante las autoridades. Amanecerá y veremos”, aseveró Gutiérrez.