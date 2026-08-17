Duro mensaje de Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales, contra Gustavo Petro: “No incendie una tragedia”

El expresidente Gustavo Petro encendió una nueva controversia alrededor de las labores de búsqueda y rescate que se adelantan en la ciudad de Pereira tras el devastador terremoto que se presentó el pasado lunes, 10 de agosto.

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El exmandatario realizó fuertes señalamientos contra el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, por las decisiones que, según él, se estarían tomando en las zonas donde todavía buscan personas desaparecidas entre los escombros.

“Todavía hay gente viva bajo los escombros”, escribió en un mensaje en su cuenta de X, desde donde lanzó acusaciones contra la administración de Pereira, por que, según Petro, “el alcalde no puede desalojar a los rescatistas colombianos porque creen que son de la primera línea”.

El expresidente fue más allá y aseguró que los rescatistas estarían siendo reemplazados por maquinaria israelí y cuestionó que estas puedan ingresar a remover los restos de las edificaciones cuando, según su versión, no hacen lo mismo en Gaza y, en el caso de Colombia, donde todavía existiría la posibilidad de encontrar personas vivas.

Este mensaje ha causado diferentes reacciones en el país. La más recientes es la del presidente de Asocapitales, Andrés Santamaría, quien le pidió al mandatario dejar de lanzar mensajes incendiarios en medio de la tragedia.

“¡BASTA! El dolor de una tragedia no es material para su confrontación política. El alcalde de Pereira está cumpliendo", aseguró Santamaría, en defensa de Mauricio Salazar.

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El presidente de Asocapitales explicó que los rescates no se han abandonado y que, por el contrario, se han reforzado los equipos, las capacidades y los apoyos para seguir luchando por cada vida.

“Mientras rescatistas se juegan la vida y familias esperan entre la angustia, usted lanza desde una pantalla escondido acusaciones que desinforman, dividen y atormentan aún más a las víctimas”, señaló.

Finalmente, agregó: “Eso es indigno frente al dolor humano. No incendie una tragedia. No use el sufrimiento de Colombia como arma personal”.