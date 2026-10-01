“Entre más fluya la comunicación, mejor”: ministro Rodrigo Lara tras salida de Bruce Mac Master de la Andi

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), decisión que calificó como un asunto autónomo del gremio.

Él es Bruce Mac Master, el hombre que estuvo 13 años como presidente de la Andi y renunció en medio de tensiones con el Gobierno

Lara aseguró que no tenía información previa sobre la salida de Mac Master y señaló que se enteró de la decisión poco antes de ser consultado al respecto.

“No tengo información al respecto, me acabo de enterar”, afirmó el jefe de la cartera política, quien evitó pronunciarse sobre las razones que llevaron a Mac Master a dejar la dirección del principal gremio empresarial del país.

Renunció Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi

Bruce Mac Master, ex director de la Andi. Foto: Andi / Cortesía

El ministro insistió en que se trata de una determinación interna de la organización empresarial. “Es una decisión autónoma dentro del gremio, dentro de la Andi, no tengo realmente nada que comentar”, sostuvo.

Sin embargo, Lara aprovechó la pregunta para destacar el papel que cumplen los gremios empresariales como canales de comunicación entre el sector privado y el Gobierno. “Los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales y Gobierno”, explicó el ministro.

En ese sentido, señaló que una comunicación fluida entre ambas partes resulta conveniente para el desarrollo de las relaciones institucionales. “Entre más fluya y más fácil sea esa comunicación, mejor para los dos lados”, concluyó Lara.