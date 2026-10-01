Daniel Briceño le respondió a la congresista Verónica Estrada tras ofrecerle disculpas

Este miércoles, 30 de septiembre, se presentó un acalorado momento en la Cámara de Representantes. La congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, sujetó por la chaqueta a su colega Daniel Briceño mientras le hacía un reclamo. Así quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

Tras lo anterior, la representante le ofreció disculpas a Briceño a través de un mensaje en su cuenta en X.

Daniel Briceño se pronunció luego de que congresista del Pacto Histórico le jalara la chaqueta en el Congreso: “Estalló la ira”

“Frente a lo ocurrido hoy con el representante @Danielbricen, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”, dijo Estrada.

Posteriormente, Briceño le respondió a Estrada: “Respetada representante: acepto las disculpas. El país espera que, en medio de las diferencias políticas, demos las discusiones y encontremos las soluciones a los problemas de la gente. En mí encontrarán siempre un contradictor que buscará debates de fondo. Bendiciones”.