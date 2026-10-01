CONFIDENCIALES

Daniel Briceño le respondió a la congresista Verónica Estrada tras ofrecerle disculpas

La representante del Pacto Histórico se pronunció a través de redes sociales.

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Redacción Confidenciales
1 de octubre de 2026 a las 10:39 a. m.
Daniel Briceño y Luz Verónica Estrada.
Daniel Briceño y Luz Verónica Estrada. Foto: SEMANA y cuenta en X @Veronicaho88, respectivamente.

Este miércoles, 30 de septiembre, se presentó un acalorado momento en la Cámara de Representantes. La congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, sujetó por la chaqueta a su colega Daniel Briceño mientras le hacía un reclamo. Así quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

Tras lo anterior, la representante le ofreció disculpas a Briceño a través de un mensaje en su cuenta en X.

Daniel Briceño y Verónica Estrada Holguin.
Daniel Briceño se pronunció luego de que congresista del Pacto Histórico le jalara la chaqueta en el Congreso: “Estalló la ira”

“Frente a lo ocurrido hoy con el representante @Danielbricen, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”, dijo Estrada.

Posteriormente, Briceño le respondió a Estrada: “Respetada representante: acepto las disculpas. El país espera que, en medio de las diferencias políticas, demos las discusiones y encontremos las soluciones a los problemas de la gente. En mí encontrarán siempre un contradictor que buscará debates de fondo. Bendiciones”.