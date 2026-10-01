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Defensora Iris Marín reacciona a la dura carta del Cric por propuesta de crear un sistema de información sobre guardias indígenas

La funcionaria no dudó en salir en defensa de este grupo étnico por el decreto del Ejecutivo de Abelardo De La Espriella.

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Redacción Confidenciales
1 de octubre de 2026 a las 11:18 a. m.
Defensora del Pueblo, Iris Marín, y una imagen de la guardia indígena.
Defensora del Pueblo, Iris Marín, y una imagen de la guardia indígena. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Semana

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reaccionó al duro comunicado que lanzó el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) por el borrador de decreto que publicó el Gobierno de Abelardo De La Espriella en el que se propone que se tenga un registro para las guardias indígenas.

En la carta, rechazó esto y recordó que su existencia deriva del reconocimiento de sus comunidades y autoridades tradicionales. “Este tipo de acciones que plantea el Gobierno generan un riesgo latente”, apuntó el Cric.

Al respecto, la funcionaria utilizó su cuenta de X para salir en defensa de este grupo étnico. “La guardia indígena no necesita ser vigilada, caracterizada ni administrada por el Estado”, señaló.

“Necesita garantías para seguir protegiendo la vida y el territorio”, agregó.