Rodrigo Lara sale en defensa de Abelardo De La Espriella y responde a la defensora del Pueblo por dura crítica: “Triste equivocación”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió en defensa del presidente Abelardo De La Espriella y le respondió a la defensora del Pueblo, Iris Marín, por una crítica que lanzó y en la que, desde su punto de vista, comparó al Estado colombiano con los grupos delincuenciales.

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La funcionaria cuestionó un video en el que se ve al máximo mandatario caminando entre unos cuerpos en tula que corresponden a 23 hombres abatidos por ser integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Ante esto, el jefe de la cartera de l Interior no se quedó callado y, utilizando su cuenta de X, le contestó a Marín dejando en claro que la Defensoría es una institución aliada que siempre será valorada y respetada desde el Ejecutivo.

“Su mandato es cuidar víctimas y derechos para lo cual cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional”, señaló.

No obstante, Lara apuntó que lamenta una equivocación que, desde su punto de vista, tuvo Marín en su pronunciamiento y en la crítica que hizo: equiparó al Estado colombiano con las banderas de los narcoterroristas como si se tratara de una competencia en crueldad.

“Esa equivalencia no corresponde. El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas en amplias zonas del país”, escribió.

El ministro insistió en que desde la administración de De La Espriella siempre van a querer contar con la Defensoría del Pueblo para poder combatir a aquellos que matan, reclutan niños y ejercen terror y violencia en contra de la población civil.

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En ese sentido, remarcó en que para esto se necesita la voz de Marín con toda la fuerza posible. Además, aprovechó para lanzar una dura pulla al anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Colombia está poniendo fin al cinismo de la “Paz Total”, la política que entregó poblaciones enteras, inermes, a la tiranía del terror de los peores criminales del país", manifestó.

Por último, el jefe de la cartera del Interior aseveró que seguirán adelante con su objetivo de hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional, para lo cual quieren tener la ayuda de la entidad que dirige la funcionaria.

Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Queremos contar con la Defensoría como aliada de las víctimas y de nuestra misión de protegerlas y liberarlas del régimen de terror del crimen”, concluyó