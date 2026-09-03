Política

Rodrigo Lara criticó decisión judicial que ordena a la Presidencia suspender operaciones militares en las que haya menores de edad

El funcionario del Gobierno cuestionó que esta medida es ambigua y podría darle inmunidad a los “narcoterroristas”.

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Redacción Semana
3 de septiembre de 2026 a las 6:25 p. m.
Rodrigo Lara, ministro del Interior.
Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la decisión judicial que le ordenó a la Presidencia abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas cuando haya información relacionada con que en el lugar se encuentren menores de edad.

Primer bombardeo del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
Juez le ordenó al Gobierno De La Espriella suspender bombardeos en lugares donde exista información de presencia de menores

“Los fallos de la justicia se respetan, pero también pueden —y deben— ser objeto de dura crítica. Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información ‘cierta, objetiva o razonablemente verificable’ sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria”, aseguró Lara.

El ministro cuestionó qué significaría en términos operativos el apartado “razonablemente verificable”. “¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, dijo el ministro del Interior.

Según Lara, en medio de un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan a los menores de edad, ese concepto quedaría abierto y en la práctica dificultaría el ejercicio de las operaciones.

Primer bombardeo del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
El presidente Abelardo De La Espriella respaldó los bombardeos que ordenó el Gobierno. Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Semana

“Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos. Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este Gobierno”, afirmó el ministro.

Lara cuestionó que convertir el reclutamiento de menores en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los “narcoterroristas” terminaría siendo un “incentivo perverso y peligrosísimo”. “Este fallo absurdo e inconstitucional será apelado”, dijo.

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