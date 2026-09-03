Primeras órdenes de Abelardo De La Espriella a los embajadores María Consuelo Araújo y Mauricio Gaona: “Vuelve a hacerse respetar”

Este jueves, 3 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo una reunión con dos de sus embajadores clave dentro de su política exterior.

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Se trata de la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona. En el encuentro, el mandatario colombiano les dio las primeras directrices.

“Encuentro con nuestros embajadores María Consuelo Araújo y Mauricio Gaona, con quienes trabajamos para proyectar ante el mundo una Colombia fuerte, confiable y llena de oportunidades”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó en su cuenta personal de X: “Nuestra diplomacia tiene una misión clara: abrir puertas, construir alianzas, atraer inversión y defender los intereses de Colombia, mostrando con orgullo todo lo que nuestra patria tiene para ofrecer. Colombia vuelve a hacerse respetar y a ocupar el lugar que merece en el mundo”.

En horas de la mañana de este lunes, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que Gaona, influyente abogado, se posesionó como embajador de Colombia ante la ONU.

“Celebramos la posesión de Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Su experiencia y conocimiento serán claves para representar al país en el Consejo de Seguridad y en la próxima Asamblea General de la ONU”, indicó la mano derecha del presidente De La Espriella.

El pasado 27 de julio, el mandatario colombiano designó a Gaona: “Él que ha llevado el nombre de Colombia a las más prestigiosas universidades e instituciones del mundo y que hoy regresa para poner todo ese conocimiento al servicio de la patria. Me honra anunciar a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York”.

“Jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional, ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiado siempre por el mérito, la ética y el servicio público”, afirmó.

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Y concluyó en esa oportunidad: “Desde la ONU representará a Colombia con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global. La transformación de Colombia también comienza con quienes la representan ante el mundo. En la Patria Milagro, los mejores talentos estarán al servicio de la Nación”.