“Irresponsabilidad fiscal”: así calificó José Manuel Restrepo el manejo de las cuentas por parte del gobierno Petro, tras la presentación del presupuesto

A su llegada al Congreso de Asobancaria, el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que la única manera de generar más inversión y más desarrollo es potenciando las capacidades que tiene Colombia.

Eso significa prender los motores del crecimiento: “Lograr esto también supone un programa muy consciente de responsabilidad en materia fiscal”, dijo Restrepo.

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En este contexto, el vicepresidente lanzó nuevos dardos sobre la situación fiscal que dejó el gobierno Petro.

El vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que la irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional los gastos de pensiones ni los de salud. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/LpTVqOYyWW — Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2026

“La irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional los gastos de pensiones, los gastos de salud ni los gastos, incluso, de los salarios de los funcionarios públicos, ni el componente de costos e intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”, dijo el vicepresidente.

El pronunciamiento se dio un día después de conocerse el Presupuesto General de la Nación que presentó el Gobierno De La Espriella, que refleja un nuevo monto propuesto, el cual es $ 60 billones de pesos más alto frente al proyecto que había presentado el gobierno anterior.

“En el día de hoy, el ministro de Hacienda presentará las líneas de lo que significa el plan de ajuste fiscal. Pero en el entretanto, lo que le ha hablado públicamente el ministro de Hacienda al país es sobre las cifras de la verdad en materia del presupuesto nacional”, agregó Restrepo. Insistió en que se trata de una demostración “de la profunda irresponsabilidad que tuvo el gobierno anterior”.

José Manuel Restrepo se refirió a la importancia del sistema bancario y a su contribución para reconstruir el país. Foto: Cristian Bayona

Agregó: “El primer paso es revelar la verdad, porque el camino a través del cual se puede enfrentar el programa de ajuste fiscal es decirles la verdad a los colombianos. Ese es el presupuesto de la verdad”.

Restrepo explicó que la presentación de la propuesta de ajuste fiscal “es el camino a través del cual sinceramos las cifras de la Nación y simultáneamente contribuimos de mejor manera a generar la confianza en la inversión extranjera y la inversión local para que Colombia tenga la capacidad de crecer”.

Por otra parte, al explicar su visita al congreso de los banqueros, señaló: “El compromiso de venir aquí es para ahondar en esa tarea que viene desarrollando el sistema financiero de dilución en tasas de interés, para contribuir a que los sectores afectados, como resultado del terremoto, puedan salir adelante en este proceso de reconstrucción y de reactivación económica”.

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Agradeció los esfuerzos que ya han expresado públicamente Bancolombia, Davivienda y el Grupo Aval, en ese sentido, e invitó al resto del sistema financiero a hacer lo propio en esta tarea.

El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que el compromiso de reunirse con el sistema financiero busca ahondar en la tarea de disminuir las tasas de interés, con el fin de contribuir a la recuperación de los sectores afectados por el terremoto. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/6nhqww8bM7 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2026

“En el Gobierno de Abelardo De La Espriella, el compromiso es que el sistema financiero tiene que ser el motor a través del cual Colombia crezca y crezca mucho más. Que el crecimiento potencial del país libere todas las capacidades que tiene nuestra nación. Que logremos, entre otras, además, atraer más inversión a nuestro país y lograr lo que no se logró en los últimos cuatro años, en donde tuvimos el peor dato con relación a la inversión como porcentaje del PIB en la historia de Colombia en más de cuatro décadas”, aseveró.