José Manuel Restrepo responde a reclamo del embajador de China en Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo respondió a un llamado de atención que le hizo el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, sobre una cita a la que no fue invitado.

La molestia del diplomático se dio este martes, 25 de agosto, cuando Restrepo compartió en su cuenta de X imágenes de una reunión que sostuvo con el grupo de donantes de la cooperación internacional en Colombia.

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El objetivo del encuentro fue presentar la situación humanitaria y las fases de recuperación y reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, según informó el alto funcionario del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

“Agradecemos a la comunidad internacional por su apoyo a nuestro país en medio de esta tragedia que afrontamos. Además, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por el espacio”, detalló Restrepo.

Ante esta situación, llegó el reclamo del embajador chino por medio de la misma red social: “Sr. vicepresidente, con todo el respeto, cuando habla de ‘agradecer a la comunidad internacional’, buena parte de la misma no está invitada, por razones dudosas. Agradezco de antemano su atención”.

El vicepresidente le señaló que China no es miembro del Gruc, Grupo de Cooperación Internacional, conformado por cerca de 25 países donantes y más de 10 multilaterales, que hoy es presidido por Canadá y el BID.

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“La convocatoria fue realizada por dicha entidad, no por la Vicepresidencia, y estuvo naturalmente dirigida a sus miembros activos. Colombia agradece profundamente ese espacio en un momento tan crítico para nuestra nación”, agregó el funcionario.

Insistió en que su gratitud con la comunidad internacional es genuina, amplia y sin exclusiones, e incluyó a China en este aspecto, “cuyo apoyo solidario en esta tragedia los colombianos valoramos”.

Vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Publicaciones Semana-Guillermo Torres R

Restrepo concluyó: “¿No cree usted que las inquietudes diplomáticas cuentan con canales precisamente diseñados para ello? Son esos canales los que garantizan el diálogo serio y constructivo que Colombia y China merecen”.