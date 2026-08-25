Policías y soldados podrían votar en Colombia: radican proyecto de ley para habilitar a los uniformados

El senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, radicó ante el Congreso un proyecto de ley para que los policías y los militares puedan ejercer el derecho al voto, restringido hasta ahora por la Constitución.

El objetivo de Rodríguez es que el Legislativo modifique el artículo 219 de la carta magna, que establece que el ejercicio de los miembros de la Fuerza Pública no es deliberante, les prohíbe votar o participar en política y les limita sus reuniones o peticiones solo a temas del servicio.

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En dado caso de que el Congreso le dé el visto bueno, el artículo quedaría de esta manera: “La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley”:

En el escenario particular de la democracia, se establecería en la Constitución: “Los miembros de la fuerza pública podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo solo para las elecciones de presidente de la República y para elegir senadores, pero no intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

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Es decir, los uniformados no podrían votar en las elecciones de representantes a la Cámara, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales.

No es la primera vez que se radican este tipo de proyectos en el Congreso de la República. Todos los presentados han fracasado porque no hay un acuerdo en la posibilidad de que los uniformados puedan votar.

Antes de formularse este proyecto, el general (r) Óscar Naranjo, exvicepresidente de Juan Manuel Santos, también planteó ese escenario en conversación con SEMANA: “Yo creo que llegó la hora de que los uniformados deberían votar”.