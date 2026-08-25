Exsuperintendente del Pacto Histórico demandó la conformación de la lista al Congreso del petrismo y desató la molestia de Petro; hablan de expulsión

El exsuperintendente de Subsidio Familiar, Dagoberto Quiroga, es uno de los dirigentes políticos más fieles a Gustavo Petro. Acompaña su lucha política desde hace más de una década y fue, como abogado, una figura importante para que la Corte Constitucional le otorgara al movimiento Colombia Humana su personería jurídica.

Pero hoy, Quiroga, está en riesgo de ser expulsado del Pacto Histórico porque instauró una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado donde pide exclusivamente que se revisen las listas al Senado de su partido político en las elecciones de marzo de 2026.

“Medio de control de nulidad electoral parcial con solicitud de suspensión provisional”, se lee en la demanda que tiene en su poder SEMANA.

Dagoberto Quiroga, exsuperintendente de Servicios Públicos. Foto: esteban vega la-rotta-semana

Quiroga quiere que el Consejo de Estado tome una decisión sobre la resolución del Consejo Nacional Electoral, del 13 de julio de 2026, “por medio de la cual se declara la elección del Senado, se asignan las curules para el período constitucional 2026-2030 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales”.

La demanda —explicó— gira alrededor de la alteración del orden de prelación de los resultados certificados de la consulta popular celebrada el 26 de octubre de 2025, “en el acto de declaratoria de elección y de los efectos jurídicos lesivos que esa alteración produjo sobre la declaratoria de elección y asignación de credenciales”.

Es decir, que como se aplicó la lista cremallera para garantizar la participación de la mujer, terminaron por fuera algunos dirigentes con gran votación.

El expresidente Gustavo Petro y el exsuperintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga. Foto: Juan Diego Cano / ESTEBAN VEGA LA ROTTA / guillermo torres

“El orden certificado de la consulta del 26 de octubre fue reorganizado mediante alternancia de género. La decisión posterior desplazó a candidatos con mayor respaldo ciudadano para promover a candidatas con menor votación”, afirmó Quiroga en la demanda.

A su juicio, “tales efectos lesivos se reflejan en la exclusión de Alberto Manuel Gascón Giraldo, Luis Guillermo Pérez Casas y Robert Daza Guevara, quienes obtuvieron mayor respaldo electoral en la consulta popular, y en la inclusión de Deisy Johana Osorio Márquez, Deyci Alejandra Omaña Ortiz y Mary Jurado Palomino, quienes obtuvieron menor respaldo electoral en la consulta popular y que fueron declaradas elegidas con fundamento en un orden de prelación distinto al resultado oficial certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Dagoberto Quiroga también se vio afectado tras la lista cremallera del Pacto Histórico porque obtuvo 23.934 votos en la consulta del 26 de octubre.

Según el exsuperintendente, la medida no pretende suspender toda la elección al Senado, la votación del Pacto Histórico, el número de curules adjudicado ni la situación de los demás elegidos. “Se limita a conservar la eficacia del proceso respecto de las tres elecciones individuales directamente controvertidas”, aclaró.

Dagoberto Quiroga ha sido claro en que la acción electoral no se promueve contra las personas que resultaron declaradas elegidas ni persigue un beneficio individual para quienes fueron desplazados del orden de la lista.

El exsuperintende Dagoberto Quiroga. Foto: guillermo torres-semana

“Su finalidad consiste en restablecer el orden jurídico objetivo vulnerado al declarar la elección con fundamento en un orden de prelación distinto al resultado obligatorio de una consulta popular oficialmente certificada”, insistió.

La controversia trasciende, según él, el interés particular de los candidatos involucrados.

“La equidad de género no consiste en dar un trato paternalista; las normas sobre equidad de género no pueden interpretarse como autorizaciones para sustituir la voluntad popular ni para desconocer la autonomía del electorado. Su finalidad consiste en asegurar condiciones materiales de igualdad en la conformación de las listas y en el acceso a la competencia electoral, nunca en alterar retrospectivamente la decisión soberana de los ciudadanos expresada en las urnas”, explicó en la demanda.

SEMANA conoció que Gustavo Petro aprovechó su reaparición en público este lunes, 24 de agosto, para referirse al tema.

En un diálogo que sostuvo con senadores y representantes del Pacto Histórico, afirmó que un dirigente de su partido que adelante este tipo de situaciones debería ser expulsado. El tema generó polémica.

Dagoberto Quiroga tiene claro que no está peleando con Pacto Histórico ni con el expresidente Gustavo Petro, pero sí quiere que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo.