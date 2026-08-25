“Funcionario que resulte envuelto en escándalo, va para afuera y a responder”: De La Espriella lanza tajante mensaje a su gabinete

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo presente este 25 de agosto en la posesión del nuevo contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, que se llevó a cabo en La Dorada, Caldas.

Abelardo De La Espriella dio fuerte discurso en pleno evento: “Los perseguiré hasta entregarlos a la administración de justicia”

Durante el evento, el mandatario pronunció un aireado discurso en el que dejó claro que cualquier funcionario de su Gobierno que se vea envuelto en cualquier escándalo de corrupción será apartado del cargo e investigado, por lo que deberá comparecer ante las autoridades competentes.

El mandatario aseguró que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario involucrado en hechos de corrupción y afirmó que quienes resulten comprometidos deberán responder ante las autoridades. Foto: Pantallazo Presidencia

“Y que el país lo sepa. Funcionario del Gobierno del tigre, que resulte envuelto en un escándalo, por pequeño que sea, para afuera y a responder. Aquí yo no vine a tapar a nadie; que caiga quien tenga que caer, por más cercano que sea. Porque yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre”, sentenció el mandatario en su discurso.

Abelardo De La Espriella dio fuerte discurso en pleno evento: “Los perseguiré hasta entregarlos a la administración de justicia”

En medio del acto de posesión, el mandatario también le solicitó al nuevo contralor Laverde crear un nuevo grupo élite para identificar y revisar posibles casos de corrupción que se habrían dado durante el gobierno de Gustavo Petro.

Jorge Eliécer Laverde tomó posesión de su cargo como nuevo Contralor de la República ante el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Foto: Presidencia

“Le solicito respetuosamente que se cree un grupo élite de la Contraloría para identificar el latrocinio del desgobierno anterior que sumió a Colombia en la peor crisis fiscal de la historia”, detalló el mandatario.

Es importante tener en cuenta que el mandatario ha llegado con la idea de destapar el entramado de corrupción que se dio en el anterior gobierno. Tanto así que hace algunos días presentó en la Fiscalía un libro que recopila algunas de las cifras y detalles sobre las anomalías que han encontrado luego de hacer los respectivos empalmes en las entidades estatales.

Abelardo De La Espriella le pidió al contralor Jorge Eliécer Laverde crear un grupo élite para identificar posibles casos de corrupción y revisar las irregularidades del anterior Gobierno. Foto: SEMANA

El libro de la verdad, como fue nombrado el documento, cuenta con más de 80 hallazgos y patrones de comportamiento corrupto o ineficiencia en 22 sectores críticos del Estado.