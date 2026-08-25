Shakira tuvo inesperado encuentro con MrBeast y le hizo una propuesta para Colombia

Shakira y Mr. Beast protagonizaron un curioso encuentro que quedó registrado en video y llamó la atención en redes sociales, pues la barranquillera le propuso al reconocido creador de contenido estadounidense trabajar juntos para ayudar a niños en Colombia.

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Mr. Beast compartió las imágenes en su perfil. En este se puede escuchar la conversación de los dos famosos, la cual tuvo la finalidad de realizar un proyecto en conjunto. La cantante aprovechó la oportunidad para hablar de una causa que ha apoyado durante varios años: la educación de los niños en Colombia.

“Hay que hacer más escuelas. Tenemos muchos niños que no van a la escuela”, aseguró Shakira.

La propuesta está relacionada con el trabajo que la artista ha realizado a través de la Fundación Pies Descalzos, organización con la que ha impulsado diferentes proyectos educativos y de infraestructura escolar en el país.

Ante la idea de la barranquillera, Mr. Beast reaccionó de manera positiva y mostró interés en participar. “Me encantaría, suena increíble”, respondió.

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Aunque el intercambio generó expectativa, por ahora no existe una confirmación de que ambos vayan a desarrollar un proyecto juntos. Tampoco se conocen detalles sobre una posible construcción de escuelas, por lo que la conversación no representa, hasta el momento, el anuncio oficial de una iniciativa.

La posibilidad resulta llamativa por el trabajo que los dos han realizado en diferentes áreas. Shakira ha dedicado parte de su carrera a apoyar la educación en Colombia, mientras que Mr. Beast es conocido por utilizar sus contenidos y recursos para desarrollar proyectos de ayuda social.