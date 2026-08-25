Andrea Petro volvió a llamar la atención en redes sociales tras abrir un espacio de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. La empresaria aprovechó la dinámica para conversar con sus seguidores y resolver algunas de sus dudas sobre diferentes aspectos de su vida.

Andrea Petro confesó la verdad sobre la relación con su papá, Gustavo Petro, y contó un inesperado detalle: “Muy dolida y alejada”

Durante la interacción surgieron interrogantes sobre asuntos de actualidad, política y experiencias de su ámbito privado, temas que habitualmente aparecen en sus publicaciones. Una pregunta generó gran interés entre los usuarios por estar relacionada directamente con su entorno familiar.

Tras hablar del distanciamiento con su papá, Gustavo Petro, la empresaria fue cuestionada por asistir a algunos eventos presidenciales en medio de esta decisión. Andrea Petro no dudó en ser puntual y explicar lo que había pasado, ya que no le interesaba “tener protagonismo”.

En la dinámica, la hija del expresidente mencionó que nunca se había interesado por figurar de manera mediática, puesto que dejaba esto a otras personas. Pese a los cambios que hubo, puntualizó que quiso conservar su lugar y ser un apoyo.

“Que yo en estos momentos esté alejada, es personal”, se defendió.

Ante la interrogante, fue clara en que optó por acompañarlo como hija y nada más, evitando estar cuando se sentía agobiada o cansada de la exposición mediática.

“Si no me veían ahí es justamente por no buscar protagonismo; eso se lo dejo a otros. Yo a él lo acompañé como hija muchas veces. Pero me agobiaban justamente las cámaras y prefería dejarlo ir solo”, dijo en su cuenta de Instagram.

Andrea Petro habló de su padre Gustavo Petro. Foto: Instagram @andreapetro91

Andrea Petro siempre ha dado de qué hablar con sus publicaciones, precisamente por lo transparente que es al referirse a la realidad de su familia.