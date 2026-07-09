Andrea Petro destapó verdad de su relación con Verónica Alcocer y soltó particular detalle: “Yo aprendí”

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras compartir una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram. La empresaria, que suele abordar asuntos relacionados con la actualidad, la política y aspectos de su vida personal, despertó la curiosidad de los internautas por una consulta relacionada con su entorno familiar.

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A través de las historias de su cuenta oficial, Andrea abrió un espacio para responder las inquietudes de los usuarios, quienes aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre diferentes temas. Entre las consultas, una llamó especialmente la atención por involucrar a una de las personas más cercanas a su familia.

En concreto, un seguidor quiso conocer cómo es actualmente la relación entre Andrea Petro y Verónica Alcocer, primera dama de Colombia y esposa de Gustavo Petro durante varios años, con quien conformó una parte importante de su núcleo familiar.

La pregunta rápidamente generó expectativa entre los usuarios, quienes esperaban conocer la postura de la empresaria frente a ese tema. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la respuesta que ofreció Andrea, pues decidió contestar mediante un video en el que dejó ver su reacción y habló abiertamente sobre el asunto.

“¿Cómo es tu relación con Verónica Alcocer? ¿Normal o distante?”, preguntó una persona en la casilla de preguntas.

Andrea Petro, de forma directa, respondió y enmarcó cómo era la verdad de esta relación con la primera dama, indicando que había aprendido a tomar distancia de algunos conocidos, poniendo límites para ciertas ocasiones.

“Yo aprendí a tomar mis distancias con muchas personas y ya”, respondió, sin entrar en detalles acerca de lo que pasaba entre ambos.

Con este post, la hija de Gustavo Petro plasmó que no había ningún tipo de contacto con la mamá de sus hermanos, llevando todo de manera distante y diferente.