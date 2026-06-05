Andrea Petro habló sobre situación del país y tiró vainazo de cara a la segunda vuelta: “Tampoco era prioridad”

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia estuvo marcada por una amplia participación ciudadana y por unos resultados que reflejaron la fuerte polarización política que atraviesa el país. La jornada permitió conocer cuáles son los dos candidatos que continuarán en la disputa por la Casa de Nariño.

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Tras el cierre de las votaciones, Abelardo de la Espriella se ubicó en el primer lugar con el 43 % de los sufragios, mientras que Iván Cepeda alcanzó el 40 %, consolidándose ambos como los aspirantes que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial. La diferencia entre los dos candidatos fue estrecha, lo que aumentó las expectativas sobre el desenlace de la contienda.

Luego de conocerse los resultados del pasado 31 de mayo, distintas figuras públicas, líderes de opinión y personalidades vinculadas a la política compartieron sus reacciones a través de redes sociales, exponiendo sus análisis sobre el escenario electoral que enfrenta el país.

Una de las voces que se pronunció fue Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro. Por medio de sus plataformas digitales, la empresaria compartió un mensaje en el que dejó clara su postura frente a los resultados y expresó confianza en que los sectores de izquierda volverán a imponerse en las urnas durante la segunda vuelta.

Recientemente, la hija del mandatario utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje que compartió días antes de la primera vuelta, enmarcando que el ‘Tigre’, símbolo de Abelardo de la Espriella, no tenía la fuerza que se decía.

La mujer fue contundente al plasmar que esta raza de animal no era salvaje, pues esa posición la tomaban otras especies como los jaguares o pumas.

“En Colombia no hay tigres salvajes: acá los grandes felinos son los jaguares, los pumas y los tigrillos. Pero parece que pensar antes de hacer campaña tampoco era prioridad”, escribió.

Este post fue acompañado de una postal en la que un jaguar estaba encima de un tigre, derribándolo por su fuerza.

Sus declaraciones generaron diversas reacciones entre los usuarios, quienes debatieron sobre el futuro político de Colombia y las posibilidades de cada candidato.