Hija de Petro tiró ácida pulla a Abelardo De La Espriella por eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026: “No me nació”

La Selección Colombia puso fin a su participación en el Mundial de 2026 luego de caer ante Suiza en una dramática definición por penales, tras igualar sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario.

Esposa de Lucho Díaz tomó inesperada decisión tras derrota de la Selección Colombia en el Mundial 2026

El compromiso fue muy equilibrado desde el inicio. En la primera mitad, la Tricolor generó las primeras opciones de peligro con llegadas de Gustavo Puerta y Luis Díaz, aunque el arquero suizo respondió con seguridad para evitar la apertura del marcador.

Con el paso de los minutos, el conjunto europeo tomó la iniciativa y puso a prueba a Camilo Vargas, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro gracias a varias intervenciones determinantes que mantuvieron el empate antes del descanso.

En la segunda parte, el desarrollo del partido mantuvo la misma intensidad. Ambos equipos alternaron el dominio y dispusieron de oportunidades para desequilibrar el marcador, pero la solidez defensiva y las actuaciones de los porteros impidieron que llegaran los goles.

Durante la prórroga, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente en ambos planteles. Aunque Colombia y Suiza buscaron el tanto de la clasificación, ninguno logró romper la igualdad, por lo que el cupo a los cuartos de final tuvo que definirse desde el punto penal.

En la tanda definitiva, Suiza fue más efectiva y consiguió imponerse luego de que Davinson Sánchez y Juan Camilo Hernández fallaran sus cobros, resultado que significó la eliminación de la Selección Colombia y el avance del conjunto europeo a la siguiente ronda del campeonato.

Ante esta derrota, varias figuras públicas reaccionaron en redes sociales, plasmando la sorpresa que les causó el resultado del partido contra el equipo europeo, el cual supo cobrar los penales al final.

Una de las que se pronunció fue Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, quien aprovechó su cuenta de Instagram para compartir una publicación en la que tiraba una pulla a Abelardo De La Espriella sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia.

La empresaria mencionó que habían “salado” esta prenda, por lo que ella había optado por no usarla más a raíz de que los votantes del Tigre la tomaron como emblema de la campaña.

“Salaron la camiseta. La verdad, no me nació volverla a poner”, escribió.