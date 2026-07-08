Esposa de Lucho Díaz tomó inesperada decisión tras derrota de la Selección Colombia en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 mantuvo la atención de millones de aficionados no solo por lo ocurrido en el terreno de juego, sino también por el protagonismo que adquirieron las parejas y familiares de los futbolistas de la Selección Colombia. A través de las redes sociales, muchos de ellos compartieron imágenes y mensajes de apoyo que despertaron el interés de los seguidores durante toda la competencia.

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Con el paso de los partidos, estas publicaciones se hicieron habituales y permitieron conocer de cerca cómo vivían el torneo quienes acompañaban a los jugadores. Fotografías desde los estadios, celebraciones y mensajes de aliento generaron miles de reacciones entre los usuarios.

Sin embargo, el panorama cambió este 7 de julio, cuando la Tricolor se despidió del Mundial tras caer frente a Suiza en la definición por penales. Después de un empate sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga, el conjunto europeo se impuso 4-3 y selló su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará a Argentina, que previamente había eliminado a Egipto.

La eliminación provocó una ola de reacciones entre los aficionados y también entre las personas más cercanas a los integrantes de la selección. Una de las que no pasó desapercibida fue Gera Ponce, esposa de Lucho Díaz, quien utilizó sus redes sociales para tomar una inesperada decisión con respecto a este suceso en el partido.

La pareja del goleador captó la atención de muchos con una acción que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde restringió los comentarios de la última publicación que subió. La colombiana no permitió que nadie le comentara las fotografías del carrete, precisamente por el cruce de emociones que había.

Gera Ponce, esposa de Lucho Díaz, tomó decisión. Foto: Instagram @gera25ponce

Gera Ponce únicamente hizo esto con aquel post, demostrando que había una ola de reacciones de sus seguidores por el resultado del partido contra Suiza. De hecho, las postales mostraron el look que llevó al encuentro deportivo, sin mencionar nada al respecto.