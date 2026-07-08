Ciclismo

Accidente le arruinó el esprint a Fernando Gaviria: caótico final en la etapa 5 del Tour de Francia

El velocista colombiano se metió en la discusión por la victoria en la línea de meta ubicada en Pau.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

8 de julio de 2026 a las 10:53 a. m.
Fernando Gaviria llegó en el puesto 17° de la etapa en Pau.
Fernando Gaviria llegó en el puesto 17° de la etapa en Pau. Foto: Getty Images // Caracol TV

Este miércoles, 8 de julio, se disputó la quinta etapa del Tour de Francia 2026. El recorrido de 158 kilómetros con destino a Pau solo tenía un puerto de montaña de tercera categoría, donde no hubo ataques importantes entre los favoritos.

PARIS, FRANCE - JULY 27: (L-R) Second classified, Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike and final overall winner, Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates - XRG - Yellow leader jersey look on at podium during Tour de France Stage 21, last and final stage of the 112th Tour de France 2025, a 132.3 km stage from Mantes-La-Ville to Paris Champs-Elysees on July 27, 2025 in Paris, France. (Photo by Sara Cavallini/Getty Images)
Los seis favoritos al título del Tour de Francia 2026: cinco europeos y un latinoamericano

El protagonismo estaba destinado a ser para los esprinters, que llevaban varios días sufriendo por las exigentes subidas y la contrarreloj por equipos.

Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) era la esperanza de Colombia para pelear por la victoria. Aunque el ciclista antioqueño no atraviesa por su mejor momento individual, siempre es una pieza a tener en cuenta cuando aparece el embalaje.

Los máximos favoritos a quedarse con la etapa levantaron la mano en la cabeza del pelotón. El Soudal-Quickstep trabajó desde muy temprano para ubicar a Tim Merlier, quien contaba a Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) y Jasper Philipsen (Alpecin) como sus principales amenazas.

The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
Cabeza de pelotón durante la etapa 5 del Tour de Francia 2026. Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Victoria de Olav Kooij

Torstein Træen (Uno-X Mobility), líder de la clasificación general, tuvo un día tranquilo para mantener su camiseta amarilla. El noruego estuvo en la zona media del pelotón, esperando cruzar la meta sin contratiempos o posibles caídas.

Justo antes de cruzar el umbral de los últimos 5 kilómetros, un accidente de carrera dejó a Gaviria sin su lanzador y complicó las opciones de pelear por el triunfo. En esa misma situación estuvieron implicados corredores del Soudal-Quickstep.

El colombiano se quedó solo en la parte más importante de la etapa, pero eso no impidió que se metiera en el grupo de cabeza. La victoria quedó en manos de Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), superando por un pequeño margen a Max Kanter y Tim Merlier.

A Fernando Gaviria todavía le quedan opciones para celebrar en el Tour; sin embargo, estará atento al estado físico de sus compañeros. En las etapas al esprint es importante tener un lanzador y la estrategia del Caja Rural había salido a la perfección hasta el momento del accidente.

El antioqueño terminó en la casilla 17.ª con el mismo tiempo de Kooij, Kanter y Merlier.