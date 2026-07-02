Los seis favoritos al título del Tour de Francia 2026: cinco europeos y un latinoamericano

Este sábado 4 de julio, arranca una nueva edición del Tour de Francia con la presencia de los mejores ciclistas del pelotón internacional. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) parte como favorito, pero no hay nada escrito hasta llegar a los Campos Elíseos.

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Christian Prudhomme, director del Tour, aseguró que hay seis candidatos a la corona. "El cartel es magnífico. Tadej Pogačar camino de su quinta victoria“, indicó en declaraciones para la AFP.

“Vingegaard, que parece haberse recuperado por completo de su terrible caída en la Vuelta al País Vasco hace dos años. Y luego, detrás, los terceros hombres: Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, que es muy constante al máximo nivel en montaña, Isaac Del Toro, muy joven y muy brillante. Y luego, por supuesto, Paul Seixas”, señaló.

En ese orden de ideas, estos son los seis favoritos al título en el Tour de Francia 2026:

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe).

Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe).

Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

De esos seis nombres solo uno nació fuera de Europa. El mexicano Isaac del Toro será compañero de Pogačar, pero ante cualquier eventualidad podría tomar la línea de mando en el UAE Team Emirates.

Del Toro ya fue segundo en la clasificación general del Giro de Italia 2025 y ahora quiere graduarse como superestrella en la máxima cita del ciclismo mundial.

La lista de colombianos tiene cinco nombres de primer nivel; sin embargo, ninguno de ellos está contemplado como un gran favorito al título: Harold Tejada (XDS Astana), Sergio Higuita (XDS Astana), Einer Rubio (Movistar Team), Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) y Egan Bernal (Netcompany Ineos).

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Paul Seixas, la esperanza de Francia

El duelo de Pogačar vs. Vingegaard vs. Evenepoel tiene un nuevo invitado especial: el francés Paul Seixas, que viene deslumbrando a su corta edad y está en carpeta de los equipos más importantes del World Tour.

Paul Seixas, la nueva joya del ciclismo francés. Foto: Getty Images

Prudhomme asegura que tener un corredor local tan fuerte podría elevar el interés del público en el Tour de Francia 2026. “No he visto un campeón francés así desde Bernard Hinault. Sé muy bien que Romain Bardet fue segundo y tercero del Tour, que Thibaut Pinot nos entusiasmó en 2019, Julian Alaphilippe... Pero un tipo como este, sobre todo a esta edad, no existe. Es una joya“, explicó.

“El Tour de Francia es una máquina que pone bajo los focos a los más fuertes, pero que también puede devorar. Hay una emoción increíble al verlo en la salida, aunque Tadej Pogačar siga siendo el indiscutible favorito número uno y Jonas Vingegaard su indiscutible rival”, subrayó.

Esta edición tiene mucha montaña, pero en su justa medida. “Tendremos tres días en los Pirineos. Pero efectivamente, están suavizados porque se ha querido un Tour que vaya de menos a más. Desde hace años, nuestra intención es también dar protagonismo a otros macizos aparte de los Alpes y los Pirineos”, finalizó Prudhomme.