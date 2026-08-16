Pico y placa en Pereira: anuncian medida temporal desde este martes 18 de agosto; estos son los detalles

El nuevo director del Instituto de Movilidad de Pereira, Mauricio Vega López, anunció que se adoptará un nuevo pico y placa para carros de manera temporal en la ciudad.

La medida empezará a regir a partir del próximo martes 18 de agosto, mientras que las motos estarán exentas.

En este sentido, el funcionario explicó que los días lunes, miércoles y viernes los vehículos con placas pares tendrán la restricción, mientras que los martes, jueves y sábados, le corresponderá a los impares. La medida rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

En la capital de Risaralda la medida se aplica en toda la zona urbana Foto: Magda Jimena Ríos Bedoya

El director del Instituto de Movilidad manifestó que la medida se adopta con el propósito de continuar con las labores de rescate, atención humanitaria, demolición y recolección escombros, “a la vez de permitir la circulación de los ciudadanos para que la ciudad pueda empezar paulatinamente a retornar a sus dinámicas económicas”.

“El centro de Pereira está terrorífico”: María Paz Gaviria, hija de César Gaviria, narró cómo soportó el terremoto con su abuela

Alcalde de Pereira desmiente a Petro por supuesto retiro de rescatistas tras terremoto: “Necesitamos ayuda, no desinformación”

La controversia por las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto en Pereira escaló este domingo 16 de agosto. El alcalde Mauricio Salazar Peláez salió a desmentir públicamente las afirmaciones de Gustavo Petro, quien horas antes lo acusó de supuestamente desalojar a rescatistas colombianos mientras todavía habría personas bajo los escombros.

Salazar publicó una “aclaración pública” en sus redes sociales y calificó como falsa la información que está circulando. El mandatario aseguró que desde su administración no existe ninguna orden para retirar o suspender las operaciones de búsqueda de posibles sobrevivientes.

“Ante la información falsa que está circulando, quiero ser absolutamente claro: NO SE HA ORDENADO NI SE ORDENARÁ suspender o retirar las labores de búsqueda y rescate mientras los equipos especializados determinen que existe posibilidad de encontrar vida”, afirmó Salazar.

La respuesta se produjo después de que Petro reaccionara a un balance publicado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en el que este último advertía que todavía habría personas bajo los escombros en Pereira.

“Todavía hay gente viva bajo los escombros”, escribió Petro antes de asegurar que el alcalde “no puede desalojar a los rescatistas colombianos porque creen que son de la primera línea”.

El expresidente también afirmó que los rescatistas estarían siendo reemplazados por “retroexcavadoras de los israelíes” y relacionó el uso de esa maquinaria con la remoción de escombros en Gaza.

Finalmente, lanzó una dura frase contra Salazar: “No sea bruto, primero es la vida que los negocios inmobiliarios”.

Frente a esas afirmaciones, el alcalde sostuvo que las decisiones sobre la continuidad de las operaciones no dependen de consideraciones políticas, sino de los equipos especializados que trabajan sobre el terreno.