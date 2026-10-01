Una vivienda colapsó este jueves 1 de octubre en el centro de Pereira, en un nuevo episodio que vuelve a poner la atención sobre las edificaciones que quedaron afectadas después del terremoto del pasado 10 de agosto.

Bomberos, Policía y equipos especializados llegaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

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La vivienda estaba afectada por el terremoto

El colapso ocurrió en el sector de la carrera 9 con calle 12, en el centro de Pereira.

De acuerdo con el reporte conocido este jueves, se trata de una edificación que había resultado afectada por el terremoto del 10 de agosto.

Tras el desplome, organismos de socorro se desplazaron hasta la zona para inspeccionar los escombros y establecer si había personas dentro de la estructura o en sus inmediaciones.

Caracol Radio informó que durante las labores de búsqueda y verificación una mujer fue encontrada con vida.

La zona permanecía acordonada mientras los organismos de emergencia adelantaban la revisión del lugar.

Pereira todavía enfrenta el riesgo de estructuras afectadas

El nuevo caso ocurre mientras Pereira continúa con las labores de evaluación y manejo de las edificaciones que resultaron comprometidas por el terremoto.

La Alcaldía de Pereira informó, días después del sismo, que más de 35.000 viviendas habían resultado afectadas.

En ese momento también reportó que ya se habían demolido 12 edificaciones consideradas en riesgo de colapso.

El proceso de evaluación continuó durante las semanas siguientes. Para el 1 de septiembre, se había informado que 232 estructuras tenían autorización para ser demolidas debido a las condiciones de riesgo que presentaban.

La situación llevó además a las autoridades a priorizar algunas estructuras que representan un riesgo para quienes transitan por determinados sectores de la ciudad.

El 23 de septiembre, por ejemplo, se informó que Pereira preparaba la demolición de 12 edificaciones de gran altura que habían quedado afectadas por el terremoto y que requerían procedimientos especializados.

El colapso registrado este jueves demuestra que la emergencia por el terremoto del 10 de agosto no terminó con el movimiento sísmico.

Ante este nuevo caso, la Alcaldía de Pereira hizo un llamado a la ciudadanía para que respete las señales de riesgo y no ingrese ni permanezca en edificaciones que hayan sido declaradas no habitables, ni transite cerca de ellas.

Por eso, ante señales visibles de deterioro, daños estructurales o restricciones establecidas por las autoridades, lo adecuado es mantenerse alejado y atender las indicaciones de los organismos de emergencia.

EDIFICACIÓN EN RIESGO QUE COLAPSÓ EN EL CENTRO DE PEREIRA, TENÍA TODAS LAS ADVERTENCIAS SOBRE EL PELIGRO



La tarde de este jueves 1 de octubre se presentó el colapso de una edificación ubicada en la carrera 9 con calle 12, en el Centro de Pereira, para la cual tras la evaluación… pic.twitter.com/RhU7MtVijp — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) October 1, 2026

En Pereira continúa el proceso de evaluación, evacuación, demolición y recuperación de las estructuras que quedaron comprometidas.

La emergencia en la carrera 9 con calle 12 permanece bajo verificación de los organismos de socorro, mientras las autoridades establecen las condiciones del inmueble y el alcance de lo ocurrido.