Hombre habría entrado a robar a un edificio en riesgo de colapso en Pereira y lo hallaron bajo una cama

Un insólito hallazgo se registró en Pereira durante las labores de atención en un edificio que había sido evacuado debido al riesgo de colapso por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

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Los bomberos que realizaban la inspección encontraron a un hombre escondido debajo de una cama.

El inmueble había sido desalojado precisamente por las condiciones de riesgo y existían restricciones para ingresar. Sin embargo, durante las labores de los organismos de socorro apareció el sujeto en el interior, oculto debajo de una cama.

Según la información entregada sobre el caso, el hombre al parecer habría ingresado al edificio con la intención de robar, pese a que la estructura representaba un peligro y había sido evacuada.

El hallazgo se produjo mientras los bomberos adelantaban las labores correspondientes en el inmueble. Al descubrir al hombre, los socorristas dieron aviso a la Policía para que se encargara de la situación.

Hombre detenido en Pereira tras ser encontrado escondido en un edificio en riesgo de colapso por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pereira En Vivo / Montaje SEMANA

Los uniformados llegaron hasta el lugar y procedieron a retirar al sujeto de la estructura. Posteriormente, fue llevado para verificar su identidad.

El caso llamó la atención precisamente por las condiciones del inmueble. Mientras los organismos de emergencia trabajaban en una edificación considerada en riesgo de colapso, encontraron a una persona que permanecía escondida en su interior, a pesar de las restricciones de acceso.

Así registró la información el portal de noticias del Eje Cafetero, Pereira En Vivo:

La información disponible señala que la posible intención del hombre era cometer un robo, aunque este aspecto deberá ser establecido por las autoridades a partir de las verificaciones correspondientes.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que supone ingresar a estructuras que han sido evacuadas por posibles fallas, igual que el hecho de lo cuestionable que es robar de los escombros de una familia que lo perdió todo.

Tras el procedimiento, la Policía quedó a cargo de la situación para establecer la identidad del hombre y determinar las circunstancias en las que ingresó al edificio.

Por ahora, el caso permanece bajo verificación de las autoridades, mientras continúan las labores relacionadas con la estructura que había sido desalojada por el riesgo de colapso.