En medio de las labores que enfrenta Pereira para evaluar, recuperar y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Alcaldía abrió una convocatoria dirigida a ingenieros civiles especializados en estructuras y/o patología.

La jornada está prevista para este martes 8 de septiembre, a las 10:00 a. m., en el Kiosco del Parque del Café, donde podrán presentarse los profesionales que cumplan con el perfil solicitado.

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Un perfil clave para la recuperación de la ciudad

La convocatoria busca profesionales con formación especializada en estructuras y/o patología, áreas relacionadas con el análisis de las condiciones de las edificaciones y la identificación de posibles afectaciones en sus componentes estructurales.

Este tipo de conocimiento cobra especial importancia en una ciudad que continúa atendiendo las consecuencias del sismo del 10 de agosto, particularmente frente a la necesidad de revisar inmuebles y avanzar en las intervenciones que sean necesarias.

Es una oportunidad laboral que se presenta en el contexto de las actuales necesidades de recuperación de la ciudad.

Contratación inmediata

Según la pieza divulgada por la administración municipal, la contratación será inmediata y se ofrece una “excelente remuneración”.

La publicación, sin embargo, no especifica el valor del pago, el tipo de contrato, su duración ni el número de profesionales que serán vinculados. Esos detalles deberán ser confirmados por los interesados durante el proceso de contratación.

La convocatoria está acompañada del mensaje “El talento también construye ciudades”.

📣 Atención: buscamos ingenieros civiles con especialización en estructura y/o patología. pic.twitter.com/SQVTxqKJAK — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) September 7, 2026

Pereira continúa atendiendo las afectaciones

El terremoto del 10 de agosto generó afectaciones en Pereira y otros municipios de Risaralda, lo que llevó a las autoridades a desplegar diferentes acciones de evaluación y atención.

La Alcaldía ha informado previamente sobre la realización de visitas técnicas a viviendas afectadas, con participación de ingenieros encargados de revisar las condiciones de las estructuras y establecer las necesidades de intervención.

En este escenario, la disponibilidad de profesionales especializados en estructuras y patología representa un componente importante para los procesos técnicos que acompañan la recuperación de una ciudad después de un evento sísmico.

Un edificio de Pereira presenta afectaciones tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó daños en diferentes sectores de la ciudad y puso en marcha labores de evaluación y recuperación. Foto: Suministradas a SEMANA

La Alcaldía invita a los profesionales a participar en esta jornada de contratación, en un momento en que Pereira continúa avanzando en las diferentes etapas de atención y recuperación posteriores al terremoto.

Más allá de la reconstrucción física, el desafío para Pereira también es volver a empezar después de la tragedia.

La formación, el conocimiento y el trabajo de sus profesionales serán fundamentales para recuperar lo afectado y avanzar hacia una ciudad más preparada y resiliente.