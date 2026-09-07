Coca-Cola anuncia una segunda fase de intervención en las comunidades afectadas por el terremoto. Así será la nueva etapa para la reconstrucción

Después del terremoto del pasado 10 de agosto, la atención en las zonas afectadas se concentró en resolver necesidades básicas como agua, alimentación y transporte de suministros. Durante los primeros 20 días posteriores al sismo, distintas organizaciones se movilizaron para llevar ayuda a las comunidades que permanecían en emergencia. Entre ellas estuvo el Sistema Coca-Cola, que, con el apoyo de la Fundación Coca-Cola y Fundación FEMSA, puso a disposición recursos logísticos y operativos.

Andrés Mauricio Torres asume la presidencia de Coca-Cola FEMSA Colombia

Durante ese periodo, la compañía reportó la entrega de más de 163.000 litros de hidratación y el apoyo, a través de World Central Kitchen y la Fundación Coca-Cola, para distribuir 30.000 platos de comida caliente. Su flota de distribución también fue utilizada para transportar 220 toneladas de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

La operación se extendió a otras regiones del país mediante la participación en dos caravanas solidarias de la campaña Colombia, Un Solo Corazón. Una de ellas movilizó más de 170 toneladas de ayuda hacia Chocó, mientras que otra llevó 440 toneladas a Pereira y el Eje Cafetero, con apoyo de otras compañías.

Como parte de la respuesta, el Sistema Coca-Cola suspendió temporalmente su comunicación corporativa y de marca para concentrar recursos en la emergencia. También habilitó un centro de acopio y puso en marcha rutas de recolección en Bogotá, Medellín y Barranquilla, con las que, según la compañía, se reunieron y movilizaron otras 70 toneladas de ayuda.

El apoyo también llegó a quienes trabajaban directamente en las labores de rescate. La compañía brindó respaldo logístico y alojamiento al equipo Topos Mexicanos, que participó en las operaciones de emergencia en Cali.

A través de su flota de distribución se transportaron más de 220 toneladas de ayuda humanitaria. Foto: Cortesía: Coca-Cola

Pero mientras terminaba la primera etapa de atención, la compañía comenzó a plantear qué vendría después. “Sabemos que la reconstrucción requiere un esfuerzo colectivo y sostenido en el tiempo”, afirmó Sergio Londoño Zurek, vicepresidente senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola en América Latina.

Por eso, el Sistema Coca-Cola anunció una segunda fase de intervención, cuyo plan de reconstrucción todavía está en proceso de formulación. La propuesta contempla inicialmente tres frentes: la reactivación económica de tenderos y pequeños comerciantes de las zonas afectadas, proyectos de agua, saneamiento e higiene (WASH), y el fortalecimiento de la atención en salud para las comunidades.

La reconstrucción

La nueva etapa busca cambiar el foco de la intervención. Si durante los primeros días la prioridad fue llevar alimentos, agua y suministros, ahora la compañía pretende acompañar procesos relacionados con la recuperación de los territorios y la actividad económica de quienes resultaron afectados.

Finalmente, Andrés Mauricio Torres, presidente de Coca-Cola FEMSA Colombia, señaló que la compañía continuará acompañando la recuperación y reconstrucción mediante acciones orientadas a la reactivación económica, el acceso a servicios básicos y el bienestar de las comunidades, en un proceso a largo plazo.