Andrés Mauricio Torres asume la presidencia de Coca-Cola FEMSA Colombia

Andrés Mauricio Torres Rico fue designado como nuevo presidente de Coca-Cola FEMSA Colombia, posición desde la cual estará al frente de la estrategia, gestión y operación de la compañía en el país.

De La Espriella anuncia inversiones de Coca-Cola en Colombia y señala detalles para diciembre

El ejecutivo colombiano regresa a Colombia después de cuatro años en México y de una trayectoria de 15 años en Coca-Cola FEMSA, durante los cuales ha ocupado cargos de liderazgo en Colombia, México y Filipinas, además de responsabilidades para Sudamérica.

Antes de asumir la presidencia, Torres se desempeñó entre 2022 y 2026 como Chief Marketing Officer de Coca-Cola FEMSA México, donde lideró iniciativas de transformación comercial y digital, incluyendo la estrategia de portafolio y precios, revenue management, comercio electrónico, marketing digital y el modelo de llegada al mercado.

Según la compañía, su gestión en México contribuyó a revertir una tendencia de más de una década de pérdida de participación de mercado.

Su relación con la operación colombiana se remonta a 2018, cuando fue vicepresidente senior de Marketing de Coca-Cola FEMSA Colombia. Desde allí lideró la estrategia de mercado, el crecimiento de las marcas, la gestión de ingresos y la evolución de los canales de venta.

Aliste su hoja de vida: estas son las oportunidades laborales que ofrece Coca Cola Femsa

“Como colombiano, me llena de orgullo asumir este reto”, afirmó Torres, quien señaló que buscará acompañar a colaboradores, clientes, consumidores y comunidades, especialmente durante la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto.

Desde la presidencia, tendrá como objetivos fortalecer el negocio, impulsar la innovación y continuar generando valor para clientes, consumidores y comunidades.