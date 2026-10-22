Hotel W Bogotá nombra a Juliana Medina como nueva gerente general

Juliana Medina Montejo fue nombrada nueva gerente general del hotel W Bogotá, en una designación que marca una nueva etapa para la operación de esta propiedad de lujo. La ejecutiva cuenta con más de 17 años de experiencia en la industria de la hospitalidad, con trayectoria en Colombia, Reino Unido y Uruguay.

Su carrera comenzó en la recepción del Hotel Radisson Royal Bogotá. Posteriormente, cursó una maestría en Gerencia Hotelera y Turística Internacional en Cardiff Metropolitan University, en Reino Unido, y trabajó en The Mayfair Hotel, en Londres.

En Colombia, Medina estuvo al frente de la Gerencia General Multi-Property de los hoteles Mercure BH Retiro y Mercure Zona Financiera. También se desempeñó como directora de Operaciones del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena.

En Uruguay fue gerente de Operaciones de A&B para las seis propiedades de Vik Retreats en José Ignacio y directora corporativa de A&B de Stay Group, donde participó en el desarrollo de conceptos bajo la franquicia Design Hotels by Marriott. Antes de llegar al W Bogotá, ocupó el cargo de directora regional de Operaciones para Muncher en Colombia y México.

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En su nuevo cargo, tendrá el reto de liderar la operación del hotel y trabajar en la experiencia del cliente, la estrategia comercial y el posicionamiento de la marca.

“Volver a Bogotá para liderar W Bogotá tiene un significado profundamente especial para mí”, afirmó Medina, quien destacó que en la capital dio sus primeros pasos en la hotelería hace más de 17 años.