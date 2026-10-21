Findeter lanza línea de crédito por $243.531 millones para atender territorios afectados por emergencias

La presidenta de la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), María Paula Tejada Bustos, anunció el lanzamiento de la línea de crédito de redescuento con tasa compensada ‘Territorios Milagro’, que cuenta con recursos por $243.531 millones para apoyar la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de regiones afectadas por emergencias, desastres o calamidades.

La iniciativa contempla recursos de Findeter para subsidiar la tasa de interés, con el propósito de facilitar el acceso a financiación para proyectos dirigidos a recuperar infraestructura, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y reactivar las economías locales.

“Las emergencias exigen respuestas oportunas y soluciones concretas. Por eso, desde Findeter ponemos a disposición de los territorios recursos que permitan avanzar con rapidez en las obras y proyectos que requieren las comunidades afectadas. Nuestro compromiso es seguir siendo un aliado estratégico de las entidades territoriales y del sector productivo para acompañar la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción del país”, señaló Tejada Bustos.

Los recursos de la línea podrán utilizarse para financiar proyectos de inversión, capital de trabajo y sustitución de deuda. Estas modalidades buscan contribuir al restablecimiento de la infraestructura pública y privada, recuperar la capacidad operativa de entidades y empresas afectadas y facilitar la reactivación de las actividades económicas y sociales.

En cuanto a las condiciones financieras, la línea ofrece tasas desde el indicador bancario de referencia (IBR) a un mes más 1 % mes vencido (MV), hasta el IBR a seis meses más 1,25 % semestre vencido (SV). Los créditos tendrán plazos de hasta cinco años y podrán contar con un período de gracia a capital de hasta un año.

Findeter, entidad del Grupo Bicentenario, señaló que la iniciativa busca movilizar recursos hacia proyectos de recuperación territorial que contribuyan a la inversión, la generación de empleo y la reactivación económica.

La línea está dirigida a respaldar las acciones que permitan restablecer las condiciones de funcionamiento de las regiones afectadas y avanzar en la ejecución de proyectos para atender sus necesidades.