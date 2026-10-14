María Paula Tejada asume la presidencia de Findeter

María Paula Tejada asumió como presidenta de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad vinculada a la financiación de proyectos de desarrollo en las regiones del país.

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Tejada es economista, especialista en gerencia financiera y magíster en Administración. Su trayectoria profesional incluye experiencia en organizaciones como Banco de Occidente, La Previsora y Findeter, entidad en la que se desempeñó como gerente regional para Córdoba y Sucre.

Posteriormente, estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda de Córdoba, cargo desde el cual conoció los retos de las entidades territoriales en la gestión de recursos y la ejecución de iniciativas de desarrollo.

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Su experiencia también comprende la articulación entre actores públicos y privados, y el liderazgo de iniciativas con impacto regional.

Con su llegada a la presidencia, Tejada reúne experiencia en el sector financiero, la gestión institucional y el conocimiento de las necesidades de los territorios.

Su perfil combina la experiencia en movilización de recursos con la coordinación de iniciativas orientadas al desarrollo, la competitividad y el bienestar regional.