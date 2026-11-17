La Junta Directiva del Grupo Bicentenario aprobó la designación de Natalia Abello Vives como nueva presidente del holding estatal, en una sesión celebrada el pasado 30 de octubre de 2026.

Una propuesta sobre el Grupo Bicentenario para la Patria Milagro

La confirmación de este nombramiento se dio a conocer hoy, 17 de noviembre. La sesión en la que se designó a Abello estuvo encabezada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

¿Quién es Natalia Abello Vives, la nueva presidenta de Grupo Bicentenario?

Abello fue exministra de Transporte, exembajadora de Colombia en Uruguay y exsecretaria general del distrito de Barranquilla.

La junta directiva del holding estatal escogió a una nueva dirigente. Foto: Grupo Bicentenario

Ha trabajado en el sector privado, específicamente en infraestructura y energía, en empresas como Ruta Costera, Promigas, Transelca y Triple A.

Su formación académica es de abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con varias especializaciones y formaciones en universidades de Estados Unidos.

¿Qué es el Grupo Bicentenario?

Creado bajo el Decreto Ley 2111 de 2019, es una sociedad de economía mixta vinculada a la cartera de Hacienda y tiene bajo su ‘sombrilla’ 13 entidades estatales entre banca, fomento, seguros, ahorro, garantías y servicios fiduciarios.

Las entidades que conforman el holding son Banco Agrario, Bancóldex, Findeter, Finagro, FDN, Positiva Compañía de Seguros, Previsora Seguros, Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Fondo Nacional de Garantías (FNG), ENTerritorio, Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducóldex.

El Grupo fue declarado por la Superfinanciera como el cuarto conglomerado financiero más grande del país.

La nueva gestión de Bicentenario tendrá como retos la articulación de eficiencias entre las entidades a su cargo y potenciar el acceso al crédito, la inclusión financiera y el respaldo a proyectos productivos de la banca pública.