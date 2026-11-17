Comestibles La Rosa S.A., empresa perteneciente a Nestlé, anunció la suspensión definitiva de las operaciones de su fábrica en Dosquebradas, Risaralda, por los graves daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó la infraestructura, los equipos y las líneas de producción de la planta.

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La decisión pone fin a más de 75 años de historia de una empresa que ha mantenido una estrecha relación con el municipio y la región, donde varias generaciones de trabajadores y sus familias contribuyeron al desarrollo de la compañía.

La empresa seguirá operando en el país. Foto: Cortesía

De acuerdo con lo expresado por la marca, las afectaciones estructurales comprometieron las condiciones necesarias para garantizar una operación segura. Aunque la empresa adelantó esfuerzos para recuperar su actividad, concluyó que las circunstancias actuales no permiten mantener la fábrica de manera sostenible.

Como parte de las medidas anunciadas, todos los trabajadores podrán acceder a un esquema de retiro voluntario que contempla beneficios económicos superiores a los establecidos por la ley y la convención colectiva de trabajo.

La compañía también recordó las acciones de acompañamiento implementadas desde la emergencia para respaldar a sus colaboradores y sus familias.

Entre ellas se encuentran permisos remunerados, anticipación de vacaciones colectivas, ayudas económicas para quienes no pudieron regresar a sus puestos por las condiciones de las instalaciones y canales de acompañamiento emocional. También se entregaron auxilios a empleados cuyos hogares resultaron afectados.

La fácrica estab ubicada en Dosquebradas, Risaralda. Foto: Google Maps

Pese al cierre de la planta, Nestlé confirmó que continuará operando en Dosquebradas mediante su centro nacional de distribución, considerado un punto estratégico para su negocio en América Latina.

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Asimismo, mantendrá sus relaciones comerciales con las sociedades ubicadas en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande. La compañía agregó que, a partir del primero de enero de 2027, Colombia será la sede de la nueva Región Andina de Nestlé, integrada también por Ecuador, Bolivia y Perú.